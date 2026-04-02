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Vai ter gol do Neymar? Odds de Santos x Remo apontam favoritismo do Peixe e chance para o atacante

As cotações mostram diferença entre as equipes antes do confronto. Veja!

O Liberal

O confronto entre Santos e Remo nesta quinta-feira (2) é cercado de expectativa, e os números divulgados por casas de apostas antes indicam favoritismo do time paulista. De acordo com as cotações, a vitória do Santos aparece na faixa de 1.56 a 1.67, enquanto o empate gira entre 3.85 e 3.95. Já a vitória do Remo aparece com odds entre 5.25 e 6.00, o que indica um cenário menos favorável ao clube paraense.

Na prática, a diferença entre os números mostra que o Santos entra em campo com expectativa de vitória, enquanto o Remo aparece como "azarão" para o confronto.

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O que as odds indicam sobre Santos x Remo

As odds, também chamadas de cotações, representam as probabilidades atribuídas para cada resultado possível de uma partida. Mais do que simples números, elas funcionam como termômetros das expectativas em torno do jogo, levando em consideração fatores como desempenho recente, estatísticas, escalações, local da partida e até o comportamento do mercado.

Em geral, a equipe com a menor odd é considerada favorita, enquanto a de maior cotação aparece com menor probabilidade de vitória. No caso de Santos x Remo, a diferença entre os números reforça o favoritismo da equipe do litoral paulista.

  • Vitória do Santos: entre 1.56 e 1.67
  • Empate: entre 3.85 e 3.95
  • Vitória do Remo: entre 5.25 e 6.00

Neymar aparece como peça decisiva para o Santos

Neymar disputou cinco partidas nesta temporada e, mesmo ainda em busca do melhor ritmo, já soma cinco participações diretas em gols, com três gols e duas assistências.

Por isso, as projeções também indicam boa probabilidade de participação direta do atacante no placar de hoje. As odds para o cenário em que o camisa 10 marca um gol ou dá uma assistência aparecem na faixa de 1.44 a 1.67*, números considerados baixos, o que indica expectativa elevada de que o jogador marque gols.

Mesmo ainda em busca do melhor ritmo após retornar de lesão, Neymar segue como principal referência técnica do Santos e aparece como um dos nomes mais cotados para decidir o confronto.

E você, o que acha que vai acontecer?

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