Vai ter gol do Neymar? Odds de Santos x Remo apontam favoritismo do Peixe e chance para o atacante As cotações mostram diferença entre as equipes antes do confronto. Veja! O Liberal 02.04.26 16h15 O confronto entre Santos e Remo nesta quinta-feira (2) é cercado de expectativa, e os números divulgados por casas de apostas antes indicam favoritismo do time paulista. De acordo com as cotações, a vitória do Santos aparece na faixa de 1.56 a 1.67, enquanto o empate gira entre 3.85 e 3.95. Já a vitória do Remo aparece com odds entre 5.25 e 6.00, o que indica um cenário menos favorável ao clube paraense. Na prática, a diferença entre os números mostra que o Santos entra em campo com expectativa de vitória, enquanto o Remo aparece como "azarão" para o confronto. VEJA MAIS Após vitória do Cruzeiro, Remo cai para a lanterna do Brasileirão; confira a classificação Time azulino encara o Santos nesta quinta-feira (2) em duelo direto contra o Z-4 Com Remo e Paysandu, CBF divulga datas dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil; confira Dupla Re-Pa busca vaga nas oitavas de final do torneio e cota milionária Santos x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão Santos e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário O que as odds indicam sobre Santos x Remo As odds, também chamadas de cotações, representam as probabilidades atribuídas para cada resultado possível de uma partida. Mais do que simples números, elas funcionam como termômetros das expectativas em torno do jogo, levando em consideração fatores como desempenho recente, estatísticas, escalações, local da partida e até o comportamento do mercado. Em geral, a equipe com a menor odd é considerada favorita, enquanto a de maior cotação aparece com menor probabilidade de vitória. No caso de Santos x Remo, a diferença entre os números reforça o favoritismo da equipe do litoral paulista. Vitória do Santos: entre 1.56 e 1.67 Empate: entre 3.85 e 3.95 Vitória do Remo: entre 5.25 e 6.00 Neymar aparece como peça decisiva para o Santos Neymar disputou cinco partidas nesta temporada e, mesmo ainda em busca do melhor ritmo, já soma cinco participações diretas em gols, com três gols e duas assistências. Por isso, as projeções também indicam boa probabilidade de participação direta do atacante no placar de hoje. As odds para o cenário em que o camisa 10 marca um gol ou dá uma assistência aparecem na faixa de 1.44 a 1.67*, números considerados baixos, o que indica expectativa elevada de que o jogador marque gols. Mesmo ainda em busca do melhor ritmo após retornar de lesão, Neymar segue como principal referência técnica do Santos e aparece como um dos nomes mais cotados para decidir o confronto. E você, o que acha que vai acontecer? Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Clube do Remo Remo SANTOS Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37