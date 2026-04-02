Santos x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão

Santos x Remo disputam hoje, quinta-feira (02/04), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Leão acumula no Brasileirão 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Santos soma um total de 7 pontos, 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

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Santos x Remo: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Thaciano (Barreal) e Moisés. Técnico: Cuca.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Zé Ricardo, Patrick, Yago Pikachu e Vitor Bueno; Gabriel Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Santos x Remo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 02 de abril de 2026, 19h