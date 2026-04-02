Santos x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão Santos e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.04.26 18h00 O Leão goleou o Bahia por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro (Igor Mota/ O Liberal) Santos x Remo disputam hoje, quinta-feira (02/04), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Santos x Remo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Leão acumula no Brasileirão 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Santos soma um total de 7 pontos, 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Chapecoense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/04) pelo Brasileirão Chapecoense e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Santos x Remo: prováveis escalações Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Thaciano (Barreal) e Moisés. Técnico: Cuca. Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Zé Ricardo, Patrick, Yago Pikachu e Vitor Bueno; Gabriel Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé. FICHA TÉCNICA Santos x Remo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP) Data/Horário: 02 de abril de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Santos jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37