Chapecoense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/04) pelo Brasileirão

Chapecoense x Atlético MG disputam hoje, quinta-feira (02/04), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Atlético (MG) ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense acumula no Brasileirão 7 pontos, 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. O time não vence há X rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Atlético soma 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 11 gols sofridos. O time vem de uma sequência de 2 vitórias e 3 derrotas pela competição.

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Chapecoense x Atlético: prováveis escalações

Chapecó: Rafael Santos (Matheus Aurélio); Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Doma, Vitor Caetano e Walter Clar; Camilo, Carvalheira e Giovanni Augusto; Bolasie e Italo (Marcinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Galo: Éverson; Natanael (Vitor Hugo), Iván Román, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco (Igor Gomes), Tomás Pérez, Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 02 de abril de 2026, 19h