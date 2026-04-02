Chapecoense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/04) pelo Brasileirão Chapecoense e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.04.26 18h00 O Atlético vem de uma derrota de 1 a 0 para o Fluminense (Pedro Souza/ Atlético) Chapecoense x Atlético MG disputam hoje, quinta-feira (02/04), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Atlético (MG) ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Chapecoense acumula no Brasileirão 7 pontos, 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. O time não vence há X rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético soma 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 11 gols sofridos. O time vem de uma sequência de 2 vitórias e 3 derrotas pela competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Santos x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão Santos e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Chapecoense x Atlético: prováveis escalações Chapecó: Rafael Santos (Matheus Aurélio); Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Doma, Vitor Caetano e Walter Clar; Camilo, Carvalheira e Giovanni Augusto; Bolasie e Italo (Marcinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo. Galo: Éverson; Natanael (Vitor Hugo), Iván Román, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco (Igor Gomes), Tomás Pérez, Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez. FICHA TÉCNICA Chapecoense x Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 02 de abril de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje campeonato brasileiro Brasileirão 2026 chapecoense Atlético-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37