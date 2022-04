Twitter: atacante do Remo comemora primeiro gol após empate com São José

Após três partidas disputadas com a camisa do Clube do Remo, o atacante Rodrigo Pimpão desencantou. Embora não tenha sido com vitória, o atleta foi peça chave no empate por 2 a 2 contra o São José-RS, ocorrido no último sábado, no Baenão. Rodrigo Pimpão fez o primeiro gol desde sua chegada ao Remo, o segundo da partida.

Nas redes sociais, o atleta agradeceu a confiança da diretoria azulina, ao mesmo tempo em que lamentou a falta de sorte desencadeada logo após o segundo gol. Em pouco mais de dois minutos, a defesa remista entrou num 'apagão', que resultou no empate e a frustração da torcida, à espera da vitória.

"Resultado adverso ao que queríamos, porém há de considerar a importância de somar um ponto importante na disputa do campeonato. Fico feliz em marcar meu primeiro gol com a camisa do #ReiDaAmazônia! Vamos continuar trabalhando em busca dos nossos objetivos! #SempreAcreditar", disse.

Rodrigo Pimpão fez sua estreia com a camisa azulina contra o Vitória, na primeira rodada, passou ileso pelo confronto contra o Manaus, vencido pelos donos da casa, e, enfim, balançou as redes, ao lado do parceiro de ataque Brenner, com quem já formou dupla de ataque no Botafogo.