VÍDEO: Remo e Vila Nova-GO empatam e deixam decisão da Copa Verde para o Baenão

Remo e Vila Nova-GO empataram em 0 a 0 e mantiveram em aberto a decisão da Copa Verde 2021. A partida desta quarta-feira (8), no estádio OBA, em Goiânia, foi bastante movimentada, mas ninguém conseguiu colocar a bola na rede. No final da partida, os goleiros Vinícius, do Remo, e Georgemy, do Vila, saíram como os grandes herois do confronto.

Ambas as equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (11). Como o primeiro duelo terminou empatado, quem vencer o jogo de volta garante o título da Copa Verde. Em caso de empate, o caneco será definido nos pênaltis. O jogo ocorre a partir das 17h, no estádio Baenão, em Belém.

Primeiro tempo

O primeiro tempo da partida no OBA teve o Vila Nova-GO como grande protagonista. A equipe da casa, empurrada pelos mais de 10 mil torcedores presentes, dominou o Remo e produziu as melhores chances de gol. O Tigre até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado.

A produtividade do Vila era gerada no meio de campo. Lá, a equipe de Goiás possuía superioridade numérica e, por isso, controlava as ações. Pedro Bambu e Thiago Real ditavam o ritmo no setor e serviam os atacantes Clayton e Alesson por meio de jogadas em profundidade.

Em um desses lances, o Vila marcou um gol. Clayton recebeu pela direita, bateu cruzado no canto de Vinícius e balançou a rede. No entanto, a arbitragem entendeu que o atacante colorado estava adiantado em relação à defesa do Leão e foi marcado impedimento na jogada.

Ao Remo restou os chutes de fora da área. Por meio desses lances, a equipe azulina conseguia chegar ao gol. Gedoz, aos 34 e Lucas Siqueira, aos 38, arriscaram para a meta de Georgemy, mas sem perigo. No único lance de infiltração do Leão, Neto Pessoa exigiu o goleiro do Vila a fazer grande defesa.

Segundo tempo

O segundo tempo começou bem diferente do primeiro. Agora era o Leão que ditava o ritmo da partida. Eduardo Batista optou em adicionar velocidade às pontas e deixou o Remo mais agressivo no último terço do campo.

Por meio da explosão dos novos pontas - Tocantins e Ronald - a equipe azulina chegava ao gol com frequência, mas pecava na hora de finalizar. Além de gerarem chances para si, ambos também criavam oportunidade para Neto Pessoa. Em uma delas, o atacante foi barrado pelo goleiro do Tigre, Georgemy.

Por outro lado, o Vila precisava lançar mão das bolas longas para gerar perigo. Em uma dessas jogadas, Thiago Real mandou uma bomba no travessão de Vinícius e quase abriu o placar.

Nos cinco minutos finais, a torcida colorada passou a incentivar o Vila e transformou o OBA em um caldeirão. Por conta disso, o Tigre se lançou mais ao ataque, mas na base do "abafa", sem gerar maior perigo. Resultado final: 0 a 0.

Ficha técnica

Vila Nova x Remo

Copa Verde - Partida de ida da Final

Data: quarta-feira (8/12)

Horário: 20h

Local: Estádio OBA

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Christiano Gayo Nascimento (DF)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gol: Não houve

Cartões amarelos: Alesson e Moacir (VIL); Lucas Siqueira (REM)

Cartão vermelho: Não houve

Vila Nova: Georgemy; André Krobel, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Pedro Bambu (Éder Monteiro), Moacir e Tiago Real (João Pedro); Diego Tavares, Clayton (Alan Grafite) e Alesson. Técnico: Higo Magalhães.

Remo: Vinícius; Kevem Fredson, Marlon e Igor; Pingo (Paulinho Curuá), Lucas Siqueira; Erick Flores (Lucas Tocantins), Gedoz (Neto Moura) e Tiago Mafra (Ronald); Neto Pessoa (Renan Gorne). Técnico: Eduardo Baptista.