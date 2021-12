Remo divulga valores de ingressos para a final da Copa Verde 2021

O Remo os valores dos ingressos para a grande final da Copa Verde contra o Vila Nova. De acordo com o clube, as entradas para o público em geral vão custar R$ 50,00 (arquibancada) e R$ 80,00 a cadeira. A partida está marcada para ocorrer a partir das 17h do sábado (11), no Baenão.

De acordo com uma postagem divulgada pelo clube nas redes sociais, as vendas iniciam nesta quinta-feira (9). Os bilhetes podem ser adquiridos de forma online ou presencial, em qualquer loja do clube.

Com o empate em 0 a 0 na partida de ida, em Goiânia, ninguém tem vantagem para o duelo de sábado no Baenão. Quem vencer garante o título da competição regional. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis. O jogo terá transmissão Lance a Lance de Oliberal.com.

CONFIRA O SERVIÇO DE JOGO

OBRIGATÓRIO

-Para realizar a compra do ingresso e o acesso ao estádio é necessário a apresentação da carteira de vacinação ou Conecte o SUS com a comprovação de 2 (duas) doses de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou 1 (uma) dose de Janssen; RG e CPF, carteira de identidade e CPF;

- O ingresso não é transferível;

-Uso OBRIGATÓRIO da máscara durante todo o período de permanência no estádio;

- Proibido crianças sem ciclo vacinal completo;

-Seguir as regras de distanciamento na arquibancada e nas dependências do estádio;

RETIRADA DE INGRESSOS PARA SÓCIOS COM DIREITO A 100 % DA ENTRADA

- Além da Central do Nação Azul, os sócios também podem realizar a emissão do bilhete em todas as Lojas do Remo e Loja Conceito - Rei da Amazônia.

- Lembrando que os sócios-torcedores não terão acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo, SOMENTE com ingresso retirado e o comprovante de ciclo vacinal completo;

- Só terá direito ao ingresso os sócios adimplentes.

CENTRAL NAÇÃO AZUL - SEDE SOCIAL

Dias: 09/12/2021e 10/12/2021

Horário: 08h às 19h

Dia: 11/12/2021

Horário: 09h às 13h

* Confira abaixo os horários das lojas oficiais.

VENDA DE INGRESSOS PARA SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 50%

- Os sócios com direito a 50% de desconto compram o ingresso em qualquer loja oficial do Remo distribuídas em 10 pontos;

- O sócio-torcedor precisa está adimplente para garantir o desconto.

- Lembrando que os sócios-torcedores não terão acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo, SOMENTE com ingresso retirado e o comprovante de ciclo vacinal completo;

Arquibancada Almirante e 25

Valor: R$25

* Confira abaixo os horários das lojas oficiais.

RETIRADA JOGO DA LUZ

- O torcedor com voucher do Jogo da Luz pode realizar uma troca até o final da temporada 2021;

- O torcedor que comprou o voucher do Jogo da Luz pode realizar a troca do ingresso através da apresentação do voucher ou CPF.

SALÃO NOBRE DA SEDE SOCIAL

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 08h às 19h

Dia: 11/12/2021

Horário: 09h às 13h

NAS LOJAS DO REMO

Dia: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 09h às 22h

Dia: 11/12/2021

Horário: 09h às 13h

VENDA DE INGRESSOS PARA O PÚBLICO GERAL

A partir desta quinta (9), em todas as Lojas do Remo e Loja Conceito - Rei da Amazônia.

Arquibancada Almirante e 25

Valor: R$50

MEIAS

Arquibancada Almirante e 25

Valor: R$25

RETIRADA MEIAS E GRATUIDADES (PNE E IDOSOS)

Sexta (10)

Horário: 09h às 14h

Local: Ginásio Serra Freire

* Horário conforme a disponibilidade dos ingressos;

* Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada, além de RG e carteirinha de vacinação da Covid-19 com duas doses ou dose única;

* Os idosos devem portar documento original com foto, além do comprovante de imunização vacinal contra Covid-19 com duas doses ou dose única;

* PCD precisa apresentar o documento original e oficial com foto - tanto da PCD, como também do acompanhante; documento que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original , impresso e na validação e além do comprovante de imunização vacinal contra Covid-19 com duas doses ou dose única

CONFIRA OS PONTOS DE VENDA:

LOJA DO REMO - SEDE SOCIAL

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 09h às 18h

Dias: 11/12/2021

Horário: 09h às 13h

LOJA DO REMO – BAENÃO

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 09h às 19h

Dias: 11/12/2021

Horário: 09h às 13h

LOJA DO REMO – CASTANHAL

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 8h às 12h/14h às 18h

Dias: 11/12/2021

Horário: 08h às 12h

LOJA DO REMO - IT CENTER

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 09h às 21h

Dias: 11/12/2021

Horário: 09h às 13h

LOJA DO REMO – BOSQUE GRÃO-PARÁ

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 10h às 22h

Dias: 11/12/2021

Horário: 10h às 13h

LOJA DO REMO - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 10h às 22h

Dias: 11/12/2021

Horário: 10h às 13h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 10h às 22h

Dias: 11/12/2021

Horário: 10h às 13h

LOJA DO REMO – PARQUE SHOPPING

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 10h às 22h

Dias: 11/12/2021

Horário: 10h às 13h

LOJA DO REMO – BOULEVARD SHOPPING

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 10h às 22h

Dias: 11/12/2021

Horário: 10h às 13h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Dias: 09/12/2021 e 10/12/2021

Horário: 10h às 22h

Dias: 11/12/2021

Horário: 10h às 13h