Baptista comemora empate na final da Copa Verde e exalta o coletivo do Remo: 'Fez grande partida'

O técnico do Remo, Eduardo Baptista, avaliou positivamente o desempenho do time no primeiro jogo da final da Copa Verde. Fora de casa, o Leão segurou o empate em 0 a 0 com o Vila Nova e deixou o duelo em abeto. De acordo com o técnico azulino a força coletiva da equipe azulina fez a diferença no placar.

"[O empate] é um resultado bom. O Vila é um adversário difícil dentro de casa. Agora vamos levar a decisão pro Baenão. O coletivo do Remo fez uma grande partida e é esse mesmo coletivo que vamos levar para a partida dentro de casa", disse Baptista.

Segundo o treinador azulino, para conseguir o título, o Remo precisa entrar mais "ligado" na partida em Belém. Apesar disso, Baptista disse que o Leão precisa se prevenir contra a bola parada colorada, grande arma do Tigre para conseguir o resultado.

"A grande arma deles é essa [a bola paraada]. Não só quem bate, mas também que chega pra cabecear. O time do Vila toca a bola bem próximo, fazendo triangulações. Temos que ficar muito atentos para neutralizar isso tudo.

Com o resultado na partida de ida, em Goiânia, ninguém tem vantagem para a o duelo de sábado (11), às 17h, no Baenão. Quem vencer garante o título da competição regional. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis. O jogo terá transmissão Lance a Lance de Oliberal.com.