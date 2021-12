Vidente? Torcedor do Remo que sonhou com Leão perdendo gols acerta sobre empate na final

Antes do empate sem gols entre Vila Nova e Remo, um torcedor do Leão deu uma de vidente no Twitter e acertou. Na manhã desta quarta-feira (8), o perfil revelou ter sonhado com o resultado do jogo e com o Leão perdendo vários gols. Pelo menos Lucas Tocantins e Neto Pessoa duas vezes desperdiçaram chances cara a cara com o goleiro do Vila Nova, Georgemy:

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (11). Como o primeiro duelo terminou empatado, quem vencer o jogo de volta garante o título da Copa Verde. Em caso de empate, o caneco será definido nos pênaltis. O jogo ocorre a partir das 17h, no estádio Baenão, em Belém.