Tribunal de Justiça Desportiva antecipa o julgamento de Remo e Bragantino; saiba mais

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TDJ/PA), por meio da Procuradoria da 1ª Comissão Disciplinar da entidade, ofereceu denúncia por inscrição irregular de atletas por parte do Clube do Remo e do Bragantino. Inicialmente, o caso estava marcado para ser apreciado nesta quinta-feira (13), mas a corte desportiva resolveu antecipar, marcando o caso para terça (11).

Em atenção às solicitações contidas no ofício nº151/2025 e petição apresentada no bojo

do processo nº 012/2025, ambos encaminhados à esta Comissão Disciplinar

respectivamente pelos Clubes BRAGANTINO CLUBE DO PARÁ e CLUBE DO

REMO, DEFIRO o pedido de antecipação de sessão extraordinária para dia 11/03/2025

(Terça-Feira) , às 17h.

Caso condenado, tanto Remo quanto o Bragantino podem perder pontos, obrigando a Federação Paraense de Futebol a refazer praticamente toda a tabela de jogos, nos quais as equipes incorreram nas supostas irregularidades.

Entenda

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) condenou, na tarde da última quinta-feira (6), as equipes do Capitão Poço e da Tuna Luso com a perda de 18 pontos e 7 pontos, respectivamente. Com a decisão, a Laranja Mecânica, que jogaria contra o Paysandu no próximo sábado (8), fica com saldo negativo de 7 pontos na tabela, sendo rebaixada juntamente com o Caeté, lanterna da competição com 3 pontos. A Águia do Souza fica com 4 pontos e consegue se livrar do rebaixamento.

O julgamento atendeu a um pedido de paralisação do campeonato, após ação movida pelo Caeté e pelo Independente, que alegam que a Tuna Luso Brasileira e o Capitão Poço utilizaram jogadores abaixo dos 20 anos sem contrato profissional, o que fere o regulamento da competição.