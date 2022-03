Torcida do Remo protesta em treino aberto no Baenão: 'Time sem vergonha'; veja

O Remo realizou um treino aberto na tarde desta segunda-feira (21), no Estádio do Baenão. Com um público baixo, parte dos torcedores cantaram em protesto contra a fase da equipe no Parazão. A equipe azulina, apesar de estar invicta, vem de cinco empates seguidos no estadual. A equipe de O Liberal acompanhou tudo do Baenão.

Possível desfalque

Antes da chegada de um maior número de torcedores, o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, treinou o time que deve ser o titular para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense, contra o Caeté. A única novidade foi a entrada do zagueiro Kevem no lugar de Everton Sena - à reportagem, a assessoria confirmou que Sena teve uma indisposição clínica.

Protestos

Já na reta final das atividades, os torcedores azulinos começaram a entoar cânticos em protesto contra o desempenho do time no Parazão. Com gritos de 'Não é mole não, tem que ter raça para jogar no meu Leão' e 'Time sem vergonha'. Além disso, cobraram a conquista do estadual, que não vem desde 2019.

Campanha

Sem convencer, em termos de desempenho dentro de campo, desde o início da temporada, o Remo ainda ganhou três dos primeiros quatro duelos do Parazão. No entanto, depois disso veio a série de cinco empates, que gerou questionamentos. A última vitória foi no dia 10 de fevereiro: 2 a 1 sobre o Tapajós.

Provável 11 titular

Confira o provável time titular do Leão para o duelo contra o Caeté: Vinicius; Ricardo Luz, Kevem (Everton Sena), Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Pingo; Marco Antônio, Erick Flores; Bruno Alves; Raul (Brenner).

Lance a lance

Vale lembrar, o jogo de ida terminou 1 a 1. Com isso, qualquer empate leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer avança às semifinais. A partida entre Remo e Caeté começa às 20h, no Baenão, com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.