Antes de decisão contra o Caeté, Remo anuncia treino aberto no Estádio Baenão

O Remo anunciou que, nesta segunda-feira (21), o treino da tarde será aberto ao torcedor, a partir das 15h30, no Estádio Baenão. O treinamento será o último antes do jogo da volta contra o Caeté, pelas quartas de final do Parazão 2022. A partida ocorre no dia seguinte, às 20h, no mesmo local.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube do Remo, o acesso dos torcedores será feito pelo portão da arquibancada da 25. A entrada dos jornalistas pelo portão da imprensa.

Como prevenção à pandemia da covid-19, será necessário o uso obrigatório de máscara e apresentar documento de identificação com foto, além da carteira de vacinação contra a doença.

Com o empate no duelo de ida, por 1 a 1, qualquer resultado igual leva o confronto para os pênaltis. Quem vencer, avança para as semifinais do Campeonato Paraense. Remo x Caeté tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.