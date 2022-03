Remo questiona a escalação de árbitro para o jogo contra o Caeté e Galvão diz: 'causou estranheza'

O Remo encara o Caeté nesta terça-feira (22), ás 20h, no Baenão, pelo jogo de volta das quartas de final do Parazão, mas a diretoria azulina não gostou da escalação do árbitro Gustavo Ramos Melo para a partida e questiona a Federação Paraense de Futebol (FPF).

O coordenador de futebol azulino, João Galvão, questionou a escalação do árbitro Gustavo Ramos Melo, já que, no clássico diante da Tuna Luso, no empate em 0 a 0 no Baenão, jogadores e dirigentes azulinos reclamaram bastante da atuação do árbitro, principalmente o vice-presidente remista, Marcelo Carneiro, que teve seu nome citado em súmula pelo árbitro, que afirmou ser agredido verbalmente pelo dirigente.

“Causou uma estranheza, pois ele (Gustavo Ramos melo) teve problema na última arbitragem no Baenão contra a Tuna. Alguns lances que ele não estava usando o mesmo critério para aplicar cartões, dava cartão de um jeito para o Remo e depois não dava para a Tuna, um pênalti não marcado e ele reconheceu o erro, mas acredito que às vezes a pessoa esteja em um dia infeliz. Quero acreditar que teve uma noite infeliz, esperamos que ele faça uma boa arbitragem, que vença o melhor e vamos dar essa ‘carta de crédito’ para ele”, disse, João Galvão em contato com a equipe de O Liberal.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a FPF, mais ainda não obteve resposta.

Remo x Caeté jogam nesta terça (22), no Baenão, às 20h. Quem vencer avança para a semifinal, em caso de empate a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.