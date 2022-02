Parazão: Árbitro que sofreu lesão em Remo e Tuna diz estar recuperado: 'foi algo momentâneo'

No empate sem gols entre Remo e Tuna pela quinta rodada do Campeonato Paraense, um lance inusitado chamou a atenção dos torcedores. Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro do confronto, Gustavo Ramos Melo, sentiu dores na panturrilha e precisou de atendimento médico. Por conta disso, a partida precisou ser momentaneamente paralisada.

Apesar do incidente, o árbitro conseguiu se recuperar e, alguns minutos depois, voltou ao comando da partida. Em conversa com a equipe de O Liberal, Gustavo disse que sentiu cãibras durante o jogo. Segundo ele, esse tipo de lesão é comum no futebol.

"Foi algo momentâneo. Fui fazer um movimento acentuado e acabou por ocasionar as cãibras. Quando falamos de alta performance isso ocorre, como podemos observar com os jogadores. Nós árbitros não estamos imunes. Fui prontamente atendido pelos médicos de ambas as equipes e pude dar continuidade na partida, inclusive levando-a até o final", disse o árbitro.

Segundo o preparador físico da Federação Paraense de Futebol (FPF), Pedro Alves, a lesão em Gustavo pode ter sido ocasionada pelas condições climáticas. No momento do incidente, chovia muito no estádio Baenão, palco da partida.

"Foi uma cãibra ocasionada pelo desgaste de um jogo bastante movimentado.Além disso, o gramado deve ter ficado pesado após a chuva intensa'', explicou.

Nesta segunda-feira (14), a FPF divulgou a escala de árbitros para a sexta rodada do Parazão. De acordo com a entidade, Gustavo não está escalado para nenhuma das seis partidas marcadas para ocorrer no meio da semana.