Árbitro denuncia jogadores da Tuna por danos em banco de reservas do Remo, no Parazão

O meia da Tuna Alexandre Santana e o médico cruzmaltino Gabriel Auduto Nascimento foram citados pelo ábitro Gustavo Ramos Melo na súmula da partida contra o Remo, pela quinta rodada do Parazão. De acordo com o juíz, o jogador e o membro da comissão técnica tunante teriam rasgado uma placa de publicidade e danificado o banco de reservas do estádio Baenão.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação da Tuna em busca de um posicionamento. No entanto, ainda não obteve resposta.

Segundo o árbitro, o lance foi comunicado ao trio de arbitragem pelo delegado do jogo, Cláudio Santos. O relato aponta que o meio e o médico teriam chutado algumas vezes a placa publicitária com a logo do Governo do Estado. A estrutura, por conta disso, teria rasgado por volta dos 53 minutos do segundo tempo.

Além disso, a súmula relata que os citados também danificaram parte do banco de reservas azulino. De acordo com o documento, houve danos às placas protetoras de cobertura, no banco de reservas onde estavam situados os atletas da Tuna.

O dano a um patrimônio pode ser enquadrado no artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Segundo a lei, a Tuna pode ser multada de R$ 100 a R$ 100 mil.