Remo deve contar com o retorno do atacante Brenner no jogo contra o Caeté, no Baenão

Com cinco empates seguidos no Parazão 2022, o Remo ainda se mantém como único clube invicto na competição, porém, precisa vencer o Caeté, nesta terça-feira (22), às 20h, no Baenão, para avançar à semifinal. Para essa partida o técnico Paulo Bonamigo poderá ter o retorno do atacante Brenner.

VEJA MAIS

Titular absoluto no Leão Azul em 2022, o atacante Brenner, vice-artilheiro do clube na temporada, poderá retornar ao time, após uma contusão grau dois no adutor esquerdo, que o tirou do jogo de ida da quartas de final do Parazão, diante do Caeté, em Bragança (PA). O jogador estava em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e realizou a fase de transição durante a semana passada e já treina com bola. O clube divulgou fotos do atacante em atividade com os outros jogadores e deve pintar na equipe, mas não deve atuar os 90 minutos. Atacante Raul deve iniciar novamente a partida.

Brenner, de 28 anos, já balançou a redes três vezes neste Parazão em oito partidas. Era o artilheiro da equipe até o último sábado (19), quando o atacante Bruno Alves o ultrapassou. Natural de Várzer Grande (MT), Brenner teve passagens pelo Juventude-RS, Internacional-RS, Botafogo-PB, Goiás-GO, Avaí-SC, além de atuar Tailândia e no Japão.

Agenda

Remo x Caeté duelam pelo jogo de volta das quartas de final, nesta terça-feira (22), às 20h, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.