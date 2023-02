Técnico do Remo valoriza goleada em calendário cheio: 'parabenizar nosso departamento físico'

Três dias depois de vencer o Vitória-ES pela Copa do Brasil, o Remo fez uma longa viagem de volta a Belém e neste domingo voltou a campo para enfrentar o Cametá, pelo Campeonato Paraense. Apesar do cansaço, o time saiu vitorioso e derrubou o Mapará pelo placar elástico de 4 a 2. Ao final da partida, o técnico Marcelo Cabo fez questão de parabenizar o grupo pela empreitada, sem, no entanto, ignorar os momentos onde o time deixou a desejar, permitindo que o Cametá levasse perigo.

Taticamente, Cabo viu variações nos dois tempos. No primeiro, quando o time marcou três gols, ele classificou como um "tempo de Almanaque". Acho que a gente fez um primeiro tempo de Almanaque. Muito qualificado. Soubemos colocar em prática tudo aquilo que estudamos sobre o adversário, explorar e atacar mais no ponto fraco deles, que era pelo lado esquerdo defensivo. Colocamos em prática e os gols saíram por ali no primeiro tempo", entende.

Já na etapa complementar, o time caiu de rendimento e o Cametá cresceu na partida. Por muito pouco, o adversário não encostou no placar, aproveitando-se do cansaço da equipe. "No segundo tempo o perigo era bola parada. A gente sabia. Tomamos um gol de pênalti e sofremos bastante perigo nas bolas paradas. Se você pensar no jogo, o Vinícius não foi muito exigido. Teve a bola na trave, o gol estranho que a bola mudou a trajetória e caiu atrás dele", reforça.

"Acho que sentimos o cansaço na metade do segundo tempo, pelo jogo de quinta que foi muito exigente e tivemos essa viagem. Tentamos recuperar os jogadores, porque jogamos uma partida de Copa do Brasil e depois Paraense, com a nossa intensidade, a gente sabia que talvez caísse de rendimento. O Cametá não tinha outra opção a não ser se lançar", observa. Sem Muriqui no ataque, que deixou a partida ainda no início por conta de dores musculares, quem resolveu a parada foi o substituto Fabinho, autor de três dos quatro gols do time.

"Eles fizeram gol, entraram no jogo, mas fizemos as alterações e conseguimos equilibrar novamente as ações, solidificar o time e fomos premiados com o hat-trick do Fabinho, que nos traz a liderança da competição. Minha equipe teve muito mérito em casa. Oscilou. O adversário tinha levado um gol no estadual, não é um time qualquer. Se eles vencem eles lideram a competição. Claro que temos uma meta de não levar gols, mas é a primeira vez que fazemos quatro gols", ressalta.

Segundo ele, o mérito da vitória vai não só para os atletas, mas principalmente aos responsáveis pela recuperação física do elenco, que disputa, além do Parazão, a Copa do Brasil e entra, a partir do dia primeiro de março, nas oitavas de final da Copa Verde. "Eu tenho que parabenizar a minha equipe, nossa fisiologia e departamento físico, que conseguiu recuperar os atletas. Eles fizeram quatro gols contra um time que só tinha levado um gol até aqui", conclui.