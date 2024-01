Técnico do Remo faz mudanças no meio e na defesa para jogo contra o Castanhal

O Remo está escalado para a partida contra o Castanhal, pela segunda rodada do Campeonato Paraense de 2024. A bola rola às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

Para o jogo, o técnico Ricardo Catalá fez duas alterações na equipe: uma na defesa e outra no meio-campo. As novidades ficam por conta do zagueiro Ligger e o volante Renato Alves. Eles ocupam os espaços de Ícaro e Daniel, respectivamente.

A primeira mudança de Catalá se dá por opção técnica, já a segunda ocorre por lesão. Segundo boletim médico do Remo, o meia Daniel sofreu uma entorse leve joelho direito e passa por tratamento no Nasp.

Confira e escalação completa: