Castanhal x Remo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/01) pelo Parazão

Castanhal x Remo disputam nesta quarta-feira (24/01) a 2° rodada do Parazão. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Castanhal x Remo ao vivo?

A partida Castanhal x Remo ​​poderá ser assistida pela TV Cultura e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como Castanhal x Remo chegam para o jogo?

Na primeira rodada do Campeonato Paraense, Castanhal empatou com Cametá por 2 a 2 e o Remo goleou Canaã por 5 a 0.

Castanhal x Remo: prováveis escalações

Castanhal: Xandão; Rodrigo, Régis, Matheus, Otávio; Carlos, Leleu, Paulinho; Pedro, Gedoz e Magno. Técnico: Wilton Bezerra.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ícaro, Reniê, Raimar; Renato Alves, Pavani, Camiço; Echaporã, Marco Antônio e Ytalo. Técnico: Ricardo Catalá.

FICHA TÉCNICA

Castanhal x Remo

Campeonato Paraense

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 24 de janeiro de 2024, 20h30