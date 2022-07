Sem falhas de Vinícius, Remo poderia ter mais sete pontos na Série C; veja números

Seis. Essa foi a quantidade de gols sofridos pelo Remo na Série C por falhas diretas do goleiro Vinícius. Multivitorioso e ídolo do Leão Azul, o arqueiro tem vivido a pior sequência de jogos desde que chegou a Belém, em 2017. Já são duas partidas seguidas em que o camisa 1 remista protagonizou erros cruciais, que comprometeram o resultado final do jogo.

Os jornalistas do Núcleo de Esportes de O Liberal se reuniram e analisaram todos os 19 gols sofridos pelo Remo na Terceirona. Desses lances, seis foram julgados como "falha" do goleiro azulino. Para definir o que é erro ou não, os profissionais elegeram jogadas em que Vinícius escorregou, perdeu o domínio da bola, ocasionou um gol contra ou deixou a bola passar entre o corpo.

Dentro dessa análise, as falhas de Vinícius foram as seguintes:

Primeiro gol sofrido contra o São José-RS, em casa (escorregão no momento da defesa).

Terceiro gol sofrido contra o Volta Redonda, fora de casa (bola passou por debaixo do corpo do goleiro).

Ambos os gols sofridos contra o Altos, em casa (no primeiro, o goleiro estava muito adiantado; já no segundo, o arqueiro escorregou na defesa).

Segundo gol sofrido contra o Paysandu, em casa. (empurrou a bola para a própria meta).

Primeiro gol contra o Atlético-CE, fora de casa (o goleiro não dominou a bola recuada pela defesa e deixou o adversário marcar).

Entre as seis falhas no torneio, cinco delas comprometeram o resultado final da partida (São José-RS, Altos-PI e Paysandu). Em todas elas, se não fosse pelo erro do goleiro azulino, o Remo poderia sair de campo como vencedor.

Essas vitórias desperdiçadas, inclusive, seriam preciosas na briga azulina pela classificação à segunda fase da Série C. De acordo com o levantamento de O Liberal, o Leão deixou de ganhar sete pontos na tabela por esses resultados. Caso os pontos tivessem sido conquistados, o Remo estaria, no momento, com 25 na tabela da Série C. Isso alçaria o Leão Azul para a terceira colocação do torneio, atrás de Mirassol-SP e Paysandu.

Pressão da torcida parece atrapalhar

Vinícius é bastante criticado após falhas no Re-Pa (Cristino Martins/ O Liberal)

O Fenômeno Azul, que tanto já comemorou vitórias com participação decisiva de Vinícius, parece ser um fator de "piora" no desempenho do goleiro nesta temporada. De acordo com o levantamento, das seis falhas que ocasionaram gols do adversário, quatro ocorreram no estádio Baenão, em Belém. Isso representa 66% de todos os erros do goleiro na Série C.

Falhas parecem estar mais frequentes

O que também tem preocupado a torcida remista é a frequência das falhas de Vinícius. Nas últimas cinco rodadas, o goleiro teve responsabilidade em cinco gols adversários. A única partida que o arqueiro azulino não foi "protagonista" foi contra o Figueirense, na rodada 12. Na ocasião, o Remo não sofreu gols.

Zé Carlos parece ser opção

Após as falhas, Vinícius passou a ser questionado pela torcida do Leão Azul, que pede a ida do jogador para o banco de reservas. Caso isso aconteça, o mais cotado para assumir a meta remista é o goleiro Zé Carlos, ex-Águia de Marabá.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, Zé Carlos é quem tem treinado com ritmo mais próximo aos titulares. Nas últimas partidas pela Série C, o goleiro foi relacionado para ocupar a posição de reserva imediato de Vinícius.

Próxima partida

O Remo volta a campo pela Série C do Brasileirão neste domingo (17), às 19h, contra o ABC-RN, pela 15ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.