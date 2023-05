Saiba qual o provável time titular do Remo para partida contra o Amazonas, pela Série C

O Remo realizou nesta sexta-feira (12) o penúltimo treino antes de enfrentar o Amazonas, pela terceira rodada da Série C de 2023. Na atividade, o técnico Marcelo Cabo esboçou o que pode ser o time titular do Leão no duelo do próximo domingo (14), no Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O treino desta sexta não teve a presença de profissionais da imprensa. No entanto, trechos da atividade foram divulgados pela assessoria de comunicação do Remo. Essas imagens, somadas à apuração com fontes ligadas ao clube, ajudaram o Núcleo de Esporte de O Liberal a elaborar uma possível escalação titular.

O provável time titular do Remo é o seguinte:

Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Richard Franco, Laranjeira (Gustavo Bochecha ou Álvaro) e Pablo Roberto; Jean Silva e Muriqui.

Dúvidas de Cabo

De acordo com as imagens, a atividade desta sexta iniciou com um leve treino físico, seguido de exercícios de finalização. Na metade final, Marcelo Cabo comandou um treino tático e esboçou uma equipe titular.

VEJA MAIS

A última atividade - a tática - foi dividida em dois momentos. Nela, Cabo esboçou times diferentes, já pensando em momentos específicos do jogo. Vale ressaltar que nesses treinamentos, o atacante Muriqui foi poupado. No entanto, fontes de O Liberal afirmaram que o jogador será titular.

Muriqui treinou nesta sexta (12), mas foi poupado da parte final da atividade (Samara Miranda/ Ascom Remo)

No primeiro treino tático, o time escalado era o seguinte: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Richard Franco, Gustavo Bochecha, Alvaro e Laranjeira; Jean Silva.

No segundo treino tático, Pablo Roberto entrou na equipe, no lugar do volante Gustavo Bochecha. É importante destacar, também, que o meia azulino está regressando, aos poucos, à melhor condição física. No início da semana, o jogador ficou dois dias de repouso, após a extração de um dente.

Treinador havia prometido mudanças

Na última quinta-feira (11), o técnico Marcelo Cabo havia dito, em entrevista coletiva, que o time titular do Remo teria mudanças para a partida contra o Amazonas. O Leão vai para o confronto pressionado, já que perdeu as duas primeiras partidas na Série C.

"No domingo o mais importante é o resultado. Vai haver mudanças. Nós vamos mudar peças, vamos mudar o esquema tático e vamos mudar, principalmente, a atitude, o que em certos minutos dos jogos nos faltou. Ser um pouco mais incisivo, mais atitude. O torcedor pode ter certeza que, quando ele chegar para o jogo domingo, vai ver mudanças. Tivemos uma semana boa de trabalho e promovemos mudanças necessárias para ter uma performance e um resultado positivo no domingo", disse Cabo.

Série C

Remo e Amazonas se enfrentam no domingo (14), Dia das Mães, às 16h30, no estádio do Baenão, em Belém. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.