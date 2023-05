Rodriguinho declara amor pelo Remo após ser titular na primeira vitória da equipe na Série C

A primeira vitória do Clube do Remo na Série C, na partida contra o Confiança, por 1 a 0, na última terça-feira (30), levantou a moral do time. Um dos jogadores que mais comemorou foi o meio-campo Rodriguinho, que atuou como titular na primeira partida do técnico Ricardo Catalá na Terceirona. Contente com o resultado, o jogador fez diversas declarações para o clube nas redes sociais.

Em uma primeira postagem, o jogador compartilhou uma foto do time após o jogo, e escreveu: “Só gratidão pela noite de hoje. Uma vitória de toda essa galera e muitos outros que não estão na foto, mas fazem parte do todo que é o Clube do Remo. O começo de uma nova história”.

Em seguida, o meio-campista publicou uma foto sua com a camisa do time e a escalação para a partida, e se disse honrado por vestir o “manto azulino”.

“Não tem como explicar a honra que é vestir essa camisa e representar milhares de torcedores dentro de campo. Costumo dizer que eu tô na média, mas com o manto eu fico acima da média”, escreveu.

Com a vitória, o Remo tem a esperança de escapar da zona de rebaixamento. Uma história bem parecida com a primeira passagem de Rodriguinho pelo clube, em 2018, quando ele ajudou o time a escapar do rebaixamento para a Série D.

O próximo desafio do Clube do Remo na Terceirona é no sábado (3), a partir das 19h, contra o Brusque-SC, fora de casa, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.