Rival do Clube do Remo na Copa Verde, Trem-AP anuncia atacante Aleilson, ex-Re-Pa

O Clube do Remo vai enfrentar o Trem-AP na Copa Verde, e a equipe amapaense já está reforçando o elenco não só para o desafio contra o Leão, mas também para a Copa do Brasil. Um dos novos reforços do rubro-negro é o atacante Aleilson, paraense com passagens por Remo e Paysandu.

Aleilson teve a primeira passagem pelo Trem em 2022, e também atuou na equipe na temporada 2023, se tornando artilheiro do Campeonato Amapaense e se consagrando como um grande nome no clube, sendo adorado pela torcida da Locomotiva.

Além de Remo e Paysandu, Aleilson também tem passagens pelo Águia de Marabá, onde chegou a atuar em jogos do Campeonato Paraense 2024 e na Supercopa Grão-Pará. O jogador também já passou por Gavião Kyikatêjê, Parauapebas e Paragominas.

O elenco também conta com diversos outros jogadores com passagens pelo futebol paraense como:

• Silvio, paraense com passagem pelo Remo;

• Dudu, paraense com passagens por Remo e Tuna;

• Alexandre Pinho, com passagens pela Tuna;

• Diego Bispo, com passagem pelo Paysandu;

• Rubran, paraense com passagem pelo Remo;

• Rafael Oliveira, mais conhecido como Rafa Pop, com passagens pelo Papão.

A partida entre Remo e Trem-AP está prevista para acontecer no dia 6 de março, com mando do Leão, melhor ranqueado. O duelo será em jogo único e, em caso de empate, a decisão da vaga para as quartas de final será nos pênaltis.