Resultados da rodada ajudam o Remo, que se aproxima de liderança e mira título da Série B Além do próprio compromisso deste domingo, o Remo torcia por resultados de outros jogos, que ajudaram o time na luta pelo acesso O Liberal 01.11.25 19h29 O empate do Coxa com o CRB ajudou o Remo, que pode encostar na liderança caso vença a Chapecoense. (JP Pacheco Coritiba) Na briga direta pela liderança da Série B, o Clube do Remo foi beneficiado pelos primeiros jogos da 35ª rodada da competição, realizados neste sábado (1º). Pelo menos três partidas tiveram placares que favoreceram o Leão Azul. Agora, o Remo pode encostar no líder Coritiba ou, em caso de derrota, perder uma posição e cair para o quarto lugar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Além do próprio compromisso contra a Chapecoense, neste domingo, o Remo torcia por resultados de outros quatro jogos, todos envolvendo equipes na disputa direta por uma vaga entre os quatro primeiros da tabela. O primeiro a entrar em campo foi o líder Coritiba (61 pontos), que na sexta-feira (31) empatou em casa com o CRB em 0 a 0. Outro empate sem gols aconteceu no sábado (1º), entre Ferroviária e Criciúma. O Tigre catarinense chegou aos 55 pontos e permaneceu em quinto, agora atrás do Athletico-PR, que venceu o Goiás por 1 a 0 fora de casa. A derrota do Esmeraldino jogou o time para o sexto lugar, também com 55 pontos. VEJA MAIS Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 Lei do ex? Três jogadores de Remo e Chapecoense reencontram antigos clubes no domingo (2) Duelo entre as equipes com melhor momento na Série B terá lateral Marcelinho, meia Pavani e atacante Neto Pessoa de frente para antigos companheiros. Lei do ex? Três jogadores de Remo e Chapecoense reencontram antigos clubes no domingo (2) Duelo entre as equipes com melhor momento na Série B terá lateral Marcelinho, meia Pavani e atacante Neto Pessoa de frente para antigos companheiros. Após o duelo contra a Chapecoense, o Remo voltará a atenção para a partida entre América-MG e Novorizontino, marcada para a noite desta segunda-feira (4), no Estádio Independência. O time do interior paulista ocupa a sétima posição, com 55 pontos. Caso vença e o Remo perca, o Novorizontino tomará o terceiro lugar, empurrando o clube paraense para a porta do G4. Entretanto, se o Remo vencer em casa, alcançará 60 pontos e colará no Coritiba, mantendo a briga pela liderança acirrada nas três rodadas finais. Na próxima partida, o Leão Azul terá outro confronto direto, agora contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no sábado (8), enquanto o Coritiba receberá o Paysandu, já rebaixado. 