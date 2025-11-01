Resultados da rodada ajudam o Remo, que se aproxima de liderança e mira título da Série B

Na briga direta pela liderança da Série B, o Clube do Remo foi beneficiado pelos primeiros jogos da 35ª rodada da competição, realizados neste sábado (1º). Pelo menos três partidas tiveram placares que favoreceram o Leão Azul. Agora, o Remo pode encostar no líder Coritiba ou, em caso de derrota, perder uma posição e cair para o quarto lugar.

Além do próprio compromisso contra a Chapecoense, neste domingo, o Remo torcia por resultados de outros quatro jogos, todos envolvendo equipes na disputa direta por uma vaga entre os quatro primeiros da tabela. O primeiro a entrar em campo foi o líder Coritiba (61 pontos), que na sexta-feira (31) empatou em casa com o CRB em 0 a 0.

Outro empate sem gols aconteceu no sábado (1º), entre Ferroviária e Criciúma. O Tigre catarinense chegou aos 55 pontos e permaneceu em quinto, agora atrás do Athletico-PR, que venceu o Goiás por 1 a 0 fora de casa. A derrota do Esmeraldino jogou o time para o sexto lugar, também com 55 pontos.

Após o duelo contra a Chapecoense, o Remo voltará a atenção para a partida entre América-MG e Novorizontino, marcada para a noite desta segunda-feira (4), no Estádio Independência. O time do interior paulista ocupa a sétima posição, com 55 pontos. Caso vença e o Remo perca, o Novorizontino tomará o terceiro lugar, empurrando o clube paraense para a porta do G4.

Entretanto, se o Remo vencer em casa, alcançará 60 pontos e colará no Coritiba, mantendo a briga pela liderança acirrada nas três rodadas finais. Na próxima partida, o Leão Azul terá outro confronto direto, agora contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no sábado (8), enquanto o Coritiba receberá o Paysandu, já rebaixado.