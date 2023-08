Renanzinho diz que foco de treinos do Remo antes da partida contra o Manaus é o setor ofensivo

O foco do trabalho da comissão técnica do Remo antes da partida contra o Manaus-AM, pela Série C, tem sido o setor ofensivo. De acordo com o atacante Renanzinho, que concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), o técnico Ricardo Catalá tem trabalhado insistentemente em estratégias envolvendo o trio de ataque azulino. Sem dar muitos detalhes, o jogador explicou qual será o objetivo do Leão contra o Gavião.

"O professor pede que a gente trabalhe a bola com mais eficiência, chegue sempre na área adversária e finalize no gol. Estamos conseguindo fazer isso com mais frequência nos últimos jogos. É por isso que as vitórias estão aparecendo. A gente sempre tem que procurar fazer o gol", explicou.

A preocupação de Renanzinho é tamanha devido à dificuldade que o jogo contra o Manaus-AM pode oferecer ao Leão. Apesar do adversário estar em uma posição inferior na tabela - 16ª, a primeira fora da zona de rebaixamento - o atacante acredita que o duelo não será nada fácil para a equipe azulina. Segundo ele, o "fator casa" deve ajudar o Gavião no confronto.

"O Manaus é um time muito complicado de se jogar, ainda mais na casa deles. Eles tem um time forte. Vamos tentar impor o nosso ritmo e fazer o nosso dever fora de casa. A gente sempre tem que colocar nosso ritmo na partida, seja dentro ou fora de casa. O objetivo é sempre fazer o nosso jogo", explicou.

Remo e Manaus-AM se enfrentam neste domingo (13), às 16h, no Estádio da Colina, pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance em Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.