Remo x Volta Redonda: o que acontece se o Remo ganhar, empatar ou perder? Entenda a rodada

O Clube do Remo continua em busca do sonhado acesso para a Série B, e encara o Volta Redonda-RJ, neste sábado (21/9), às 17h30, no Estádio Raulino de Oliveira, casa do Voltaço, pela 4ª rodada do quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão. No entanto, nessa fase decisiva, cada ponto conta para o Leão continuar no topo do Grupo B, e cenários diferentes de formam dependendo do resultado do jogo.

Caso o Leão vença, o time abre três pontos de vantagem sobre o Volta Redonda e passa a ocupar o topo da classificação do Grupo B do quadrangular, garantindo 8 dos 11 pontos necessários para o acesso definitivo para a Série B no próximo ano.

Em caso de empate, o Remo garante somente um ponto, ficando com 6 pontos. E, se o São Bernardo vencer o Botafogo-PB em partida também neste sábado, ultrapassa o Leão na classificação, chegando aos 7 pontos na tabela.

Já em caso de derrota, o clube azulino continua com os mesmos cinco pontos e arrisca ser ultrapassado pelo São Bernardo novamente, e teria que vencer as próximas duas partidas para tentar voltar para a metade de cima da chave, onde garantiria o acesso.

