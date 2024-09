Para o jogo contra o Volta Redonda, Remo segue sem a presença de Sávio

As duas primeiras partidas do Remo no quadrangular decisivo da Série B tiveram saldo positivo e deixaram o time na segunda posição do grupo B, com cinco pontos. Um dos destaques nos dois jogos foi o esquema montado pelo técnico Rodrigo Santana, que organizou o time com três zagueiros, entre eles Sávio. O lateral-esquerdo de ofício fez uma boa partida, mas acabou lesionado contra o São Bernardo e até o momento segue fora de disputa. O atleta inclusive não viajou com o elenco que enfrenta o Volta Redonda, neste sábado (21), no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.

Sávio chegou ao Remo em agosto, disputando até o momento seis partidas, a última delas contra o São Bernardo. O jogador não vem sendo utilizado na sua função original, mas foi bem avaliado pelo técnico, que o manteve ao lado de Rafael Castro e Ligger, na ponta de zaga. Quem desempenha o papel de lateral-esquerdo é Raimar. Por volta dos 30 minutos de jogo, o atleta sentiu dores e deixou o gramado para a entrada de Bruno Bispo. Desde então ele segue sob os cuidados do Departamento Médico azulino. Segundo uma nota divulgada pelo clube, Sávio sofreu uma lesão grau I do semitendíneo esquerdo e não tem previsão de retorno, para a tristeza do treinador, que havia comentado a situação do atleta.

"Infelizmente, a gente não vai poder contar com ele, ele queria muito ir no último jogo contra o Volta Redonda, mesmo sentindo, a gente procurou poupar para esse jogo, poupar não, mas fazer o mais inteligente ali para não agravar a lesão dele. Mas ontem a gente conversou, bateu um papo, fizemos um testezinho, infelizmente ele tem algumas limitações que podem ser prejudiciais. Se eu sair com o Sávio, no primeiro tempo ele sente, eu já perco uma substituição", disse o treinador, que deve manter Bruno Bispo na posição.

“Muitas vezes as pessoas não entendem, a gente tem cinco alterações, a gente tem três tempos ali para trocar e a gente nunca sabe no final do jogo o que você vai precisar, você sempre tem que guardar uma, você não sabe se vai ter que mexer com o time para frente, vai mexer para trás e geralmente quando você quer uma substituição no primeiro tempo, você só fica com dois tempos para trocar no segundo tempo. Então fica muito num jogo estratégico que não é bacana", encerrou. Remo e Volta Redonda jogam a partir das 17h30. Os dois times dividem a liderança do grupo, com cinco pontos, mas o Voltaço é o primeiro por ter maior saldo de gols.