Rodrigo Santana avalia desempenho do Remo fora de casa e confia em vitória: ‘Altamente preparados’

O Clube do Remo vai encarar novamente o Volta Redonda-RJ, pelo quadrangular de acesso da Série C, desta vez fora de casa, no Estádio Raulino de Oliveira. Para o desafio o Leão e embarcou para o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (19/9), e antes da viagem, realizou um último treino em Belém, onde o técnico Rodrigo Santana falou sobre as expectativas para o jogo em entrevista coletiva.

Para o treinador azulino, a partida deve ser ainda mais difícil que as anteriores, já que o Volta Redonda vai estar mais “a vontade” em casa, diferente da primeira partida, no Mangueirão. De acordo com Santana, para vencer fora, o nível de concentração do time também deve ser elevado.

“Foram três jogos que tivemos aí muito difíceis, e esse jogo vai ser ainda muito difícil fora de casa. Acredito que o que muda é o comportamento, o nível de confiança, por agora eles estarem jogando diante também do seu torcedor, na sua casa, onde eles são muito fortes, acredito que a gente vai sofrer uma pressão mais alta”, disse.

“A gente vai ter que elevar o nosso nível de concentração. É evidente que também nos surge espaço para também ser um pouquinho mais vertical, ter um pouco mais de profundidade. É sempre muito difícil quando a gente enfrenta as equipes que vêm com as linhas muito baixas. Então a gente espera tentar encaixar o nosso jogo lá, entendendo que vai ter momentos do jogo que a pressão vai ser grande e a gente vai precisar ser frio, tranquilo, para entender o que está acontecendo, o que é a proposta do adversário e a gente encaixar nossa estratégia nesses momentos de subida de pressão deles”, completou.

O técnico aproveitou para avaliar também as evoluções do time azulino em campo, principalmente no quadrangular, e deixou claro que o time não vai se intimidar por jogar fora de casa.

“Eu vejo uma equipe muito agressiva ofensivamente, acho que a gente está preparado mentalmente, esses últimos jogos nos deu confiança, não vai ser fácil, não vai ser nem um pouco fácil, mas a gente espera encaixar o nosso jogo, a gente espera ter espaço para jogar também, porque a equipe vai ter que se expor também, eles também vão precisar vir querer somar os três pontos dentro de casa. Então vai ser um jogo muito franco, não esperem o Remo apenas só defender o jogo inteiro. O Remo vai altamente preparado para esse tipo de jogo, saber sofrer os momentos que tem que sofrer a pressão do adversário, mas imediatamente a gente vai ter que responder com força, com ataque também, não vamos ficar acoados lá atrás não, a gente vai jogar, a gente precisa somar pontos”, declarou.

Ao todo, o Remo já está há cinco jogos sem perder, e para o técnico, essa invencibilidade pode ser um fator a mais de ajuda para levantar ainda mais a moral e a confiança do elenco para o restante da segunda fase.

“Pode ser uma vantagem emocional, pode ser uma vantagem em questão de confiança para nós aqui dentro do elenco. Acho que é a maior sequência que a gente está tendo aqui sem derrotas, vinhamos em vitórias e derrotas e hoje a gente conseguiu abrir essa sequência aí. Tudo faz parte do crescimento, do amadurecimento, da compra de ideia. Dá para ver que o grupo comprou a ideia do que a gente vem planejando. Estamos na chave mais difícil, onde muitas pessoas olhavam a chave e falavam, poxa, o Remo só vai tomar pancada. E hoje a gente conseguiu pelo menos terminar a primeira fase em uma zona de classificação de acesso. Precisamos manter isso daí, agora saímos para um jogo difícil, mas a autoestima está elevada, com equilíbrio evidente, com muita humildade, pé no chão, entendendo o tipo de jogo que a gente vai enfrentar, o adversário é bom, o adversário é forte, não é à toa que tem uma margem de 70% de aproveitamento dentro de casa. Mas a gente está muito consciente que a gente tem possibilidade, sim, de voltar com um bom resultado”, finalizou.

O Clube do Remo encara o Volta Redonda-RJ no próximo sábado (21/9), às 17h30. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.