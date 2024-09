Pedro Vitor revela drama no tratamento de lesão e comemora boa fase no Remo: ‘fruto do trabalho’

Uma nova oportunidade. É assim que o atacante Pedro Vitor, destaque do Remo no quadrangular da Série C, vê cada vez que entra em campo para defender as cores do Leão. O jogador de 26 anos sofreu, no final da última temporada, uma grave lesão no joelho, que o deixou vários meses longe dos gramados. Agora, recuperado, Pedro quer escrever uma nova história com o Time de Periçá, de preferência com o final feliz, com o acesso.

"Eu sempre entro em campo agradecendo a Deus por voltar bem. Isso tudo é fruto de um trabalho construído após a lesão, com a ajuda de todo o pessoal do clube e o empenho de muitos profissionais. Fico feliz de estar disputando o acesso, pois tinha que continuar o que foi interrompido por forças maiores. Agora, disputar esse acesso é ótimo", disse o atacante.

Assim como o restante da delegação azulina, Pedro Vitor está no Rio de Janeiro, onde a equipe azulina encara o Volta Redonda-RJ, no sábado (21), pela 4ª rodada do quadrangular de acesso. Nesta sexta (19), o Leão fez o último treino na capital carioca, no CT do Vasco da Gama, e o técnico Rodrigo Santana deu indicativos que não deve fazer mudanças na equipe, em relação ao último compromisso, também diante do Voltaço, mas em Belém.

A partida contra o aurinegro do Vale do Aço ainda martela na cabeça do elenco azulino. O Remo teve mais posse de bola, finalizações e chances claras de gol do que o adversário. No entanto, a partida terminou empatada em 0 a 0. Segundo Pedro Vitor, resta ao Leão ter mais capricho em lances decisivos.

"Eu acredito que todo jogo tem uma história. Infelizmente, não saímos vitoriosos rodada passada, mas todos viram o quanto batalhamos. Tem dias que a jogada não sai, e precisamos ter tranquilidade para buscar o gol sempre que possível. Se não conseguimos na técnica, temos que brigar na raça. Não foi por falta de esforço. Tem dias que você pode jogar 5 horas seguidas, e o gol simplesmente não sai. Tentamos de todas as formas, mas a bola não entrou. Claro, há lances que podemos melhorar, mas, de forma geral, fomos bem", avaliou.

Remo e Volta Redonda-RJ se enfrentam no estádio Raulino de Oliveira a partir das 17h30. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.