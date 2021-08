Remo x Vasco, superlotação, craque Tostão e queda do alambrado do Baenão; saiba detalhes da partida

Remo e Vasco já se enfrentaram várias vezes, algumas delas no Baenão, mas uma em especial, ficou marcado no confronto entre as equipes. No dia 13 de setembro de 1972, na segunda rodada do Brasileiro-Nacional. O Vasco encarou o Leão Azul e veio a Belém com a grande estrela Tostão, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1970. O historiador do Remo, Orlando Ruffeil, esteve no Baenão acompanhando a partida, que teve superlotação e alambrado do Evandro Almeida caindo.

VEJA MAIS

A primeira participação de uma equipe do Pará na elite do futebol foi feita pelo Remo. Nessa temporada o Leão ficou 17ª posição, com 25 jogos, cinco vitórias, 15 empates e cinco derrotas. Um desses empates foi contra o Vasco da Gama do craque Tostão, mas que teve seu brilho ofuscado pelo jogador Caíto, marcador implacável. Quem relembra é Orlando Ruffeil, uma das testemunhas e que estima mais de 40 mil pessoas no estádio.

“O Caíto, ponta-direita do Remo, marcou o Tostão, que não fez absolutamente nada. O Caíto foi um fiel perseguidor do Tostão, onde ele ia, o Caíto estava atrás. Simplesmente ele anulou o Tostão e o jogo foi 0 a 0, estimo umas 40 mil pessoas no Baenão nesta partida. Ninguém conseguia se locomover, o cara tinha que mijar em saquinhos, por lá mesmo, não tinha como sair. Estava completamente lotado o Baenão”, disse.

Ouça o depoimento do historiador:

Alambrado

Orlando Ruffeil relatou a queda do alambrado do Baenão da Avenida Almirante Barroso, porém o jogo seguiu normalmente, com o apoio da polícia.

“Foi um público recorde motivado pela presença do Tostão. O alambrado que ficava para o lado da Avenida Almirante Barroso não resistiu e cedeu, que ficava atrás do túnel dos visitantes, mas não houve invasão, pois a polícia isolou a área naquele momento e a partida seguiu normalmente”, disse, Ruffeil.

Essa foi a primeira vez em que o alambrado do Baenão cedeu durante uma partida. A segunda ocorreu em 1978, no jogo contra o Operário de Campo Grande-MS, que resultou na suspensão da partida e na antecipação da inauguração do Mangueirão.

Na agenda

Remo x Vasco voltam a se enfrentar pelo Brasileirão, dessa vez na Série B, nesta sexta-feira (13), às 21h30, no Baenão. A partida é válida pela 18ª rodada da competição e terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.