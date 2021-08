Remo pode ter seis desfalques contra o Vasco; zagueiro deve retornar ao time

Na segunda parte da tabela, ocupando a 13ª posição com 20 pontos, o Remo recebe o Vasco da Gama-RJ nesta sexta-feira (13), às 21h30, no Estádio Baenã, em Belém (PA). Para este jogo a equipe paraense poderá sofrer com alguns desfalques.

No jogo contra o Goiás-GO na última terça, o volante Lucas Siqueira e o lateral-direito Wellington Silva deixaram o gramado sentindo problemas físicos, porém o DM azulino não confirma a situação clínica dos atletas. Uma baixa já confirmada para o jogo contra o Vasco é o meia Felipe Gedoz. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra e terá que cumprir suspensão. Outra baixa é o volante Marcos Júnior, que por motivos contratuais, não pode enfrentar seu ex-clube.

O Remo já conta com a ausência do volante Pingo e do lateral-direito Thiago Ennes, que estão em tratamento no departamento médico, após contusões no jogo diante do Operário-PR na semana passada, porém, fontes internas informam que o jogador Thiago Ennes pode aparecer entre os relacionados. Ele está em tratamento intensivo e tenta se recuperar a tempo de uma torsão no pé esquerdo. Ennes é titular absoluto nesta Série B e já integrou a seleção da Série B em seis oportunidades.