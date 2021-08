VÍDEO: Com torcedores no aeroporto, Vasco chega a Belém para encarar o Remo

A delegação do Vasco da Gama-RJ desembarcou no início da madrugada desta quinta-feira (12), no aeroporto internacional de Belém, para a partida contra o Remo, que ocorre na noite de sexta (13), às 21h30, no Baenão, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. A equipe vascaína foi recepcionada por alguns torcedores, que aguardavam na área de desembarque. Em entrevista ao site oficial do Vasco, o goleiro Vanderlei, avaliou o confronto diante do Leão Azul.

“Nosso calendário é assim, não temos muito do que reclamar, precisamos fazer nossa parte e procurar descansar o máximo que conseguirmos. Estamos focados no Remo. Vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que precisa da Vitória e que é muito forte atuando em casa. Estamos nos fortalecendo e evoluindo cada vez mais com o trabalho do Lisca. Vamos procurar fazer uma grande partida e conseguir nosso objetivo: uma vitória para nos mantermos na parte de cima”, falou o goleiro vascaíno.

Fora do G-4, mas colado nas equipes da ponta com 28 pontos, o Vasco vem de duas vitórias seguidas contra Vitória-BA e Vila Nova e chega a Belém buscando pontuar. O Camisa 1 do clube carioca afirma que a equipe cruzmaltina está em uma crescente na competição.

“Na realidade, todos os clubes vão oscilar dentro da competição. Isso está acontecendo agora. Algumas equipes largaram muito bem, e estão tendo essa oscilação agora. A gente teve no início da competição e vem crescendo agora. Conseguimos uma sequência de vitórias, o que é importante. Estamos crescendo no momento certo, na reta final do primeiro turno. Se mantivermos esse ritmo e esse aproveitamento iremos conseguir recolocar o Vasco em devido lugar, que é na Série A”, disse.

O Vasco não terá três jogadores para o jogo contra o Remo, porém terá a volta do atacante e artilheiro do clube Germán Cano, que cumpriu suspensão contra o Vila Nova-GO. Nesta temporada o argentino atuou em 30 partidas e marcou 14 gols, cinco deles na Série B.

Remo x Vasco jogam na sexta-feira (13), às 21h30, em Belém, pela Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no Oliberal.com.