Por motivos contratuais, volante Marcos Júnior desfalca o Remo contra o Vasco

O Remo ganhou uma baixa para o jogo contra o Vasco-RJ, na próxima sexta-feira (13), em Belém. O Leão não poderá contar com o volante Marcos Júnior, de 26 anos. O jogador estava no clube cruzmaltino nas duas últimas temporadas e uma cláusula no contrato impede que ele jogue contra sua ex-equipe. A informação foi confirmada com a diretoria azulina, que não deu detalhes sobre o assunto.

Marcos Júnior já defendeu o Paysandu em 2018 e teve passagens pelo Bangu-RJ, Bonsucesso-RJ, Volta Redonda-RJ, América-RN e ABC-RN. Com a camisa do Remo o volante já atuou em seis partidas e marcou um gol.