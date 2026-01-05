Remo x Batalhão: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copinha Remo e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 05.01.26 16h15 Na próxima rodada, o Remo jogará contra o Monte Roraima (Facebook/ @ClubeDoRemo) Remo x Grêmio disputam hoje, segunda-feira (05/01), a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo tem início às 17h15 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Remo x Batalhão ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelos canais Ulisses TV e Paulistão, no Youtube, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Remo Sub-20 goleou Estrela-PA por 8 a 1, venceu Curumins por 3 a 0, superou União Paraense por 2 a 1, venceu CRT-23 Benevides por esse mesmo placar e perdeu para o Paysandu por 1 a 0. Já o Batalhão passou por uma vitória de 2 a 0 sob re Interporto, outras duas desse mesmo placar sobre a União Araguainense, uma derrota de 3 a 1 para Tocantinópolis e uma vitória de 2 a 1 sobre a mesma equipe. VEJA MAIS Leicester x West Brom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/01) pelo Championship Leicester e West Brom jogam pelo Championship, a Segunda Divisão inglesa; veja onde assistir e o horário do jogo Galvez x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copinha Galvez e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Nigéria x Moçambique: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copa Africana de Nações Nigéria e Moçambique jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Remo x Batalhão: prováveis escalações Remo: Sem informações. Batalhão: Sem informações. FICHA TÉCNICA Remo x Batalhão Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Arena Barueri, em Barueri (SP) Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Batalhão clube do remo jogos de hoje copa são paulo de futebol júnior Copinha 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53