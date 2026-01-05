Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo x Batalhão: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copinha

Remo e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Na próxima rodada, o Remo jogará contra o Monte Roraima (Facebook/ @ClubeDoRemo)

Remo x Grêmio disputam hoje, segunda-feira (05/01), a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo tem início às 17h15 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Batalhão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelos canais Ulisses TV e Paulistão, no Youtube, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Remo Sub-20 goleou Estrela-PA por 8 a 1, venceu Curumins por 3 a 0, superou União Paraense por 2 a 1, venceu CRT-23 Benevides por esse mesmo placar e perdeu para o Paysandu por 1 a 0.

Já o Batalhão passou por uma vitória de 2 a 0 sob re Interporto, outras duas desse mesmo placar sobre a União Araguainense, uma derrota de 3 a 1 para Tocantinópolis e uma vitória de 2 a 1 sobre a mesma equipe.

VEJA MAIS

image Leicester x West Brom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/01) pelo Championship
Leicester e West Brom jogam pelo Championship, a Segunda Divisão inglesa; veja onde assistir e o horário do jogo

image Galvez x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copinha
Galvez e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

image Nigéria x Moçambique: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copa Africana de Nações
Nigéria e Moçambique jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Remo x Batalhão: prováveis escalações

Remo: Sem informações.

Batalhão: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Remo x Batalhão
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 17h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Batalhão

clube do remo

jogos de hoje

copa são paulo de futebol júnior

Copinha 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026

Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A

06.01.26 18h12

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

Futebol

Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor'

O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês

06.01.26 8h27

MERCADO

Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores

Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou

05.01.26 21h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda