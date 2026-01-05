Remo x Batalhão: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copinha

Remo x Grêmio disputam hoje, segunda-feira (05/01), a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo tem início às 17h15 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Batalhão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelos canais Ulisses TV e Paulistão, no Youtube, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Remo Sub-20 goleou Estrela-PA por 8 a 1, venceu Curumins por 3 a 0, superou União Paraense por 2 a 1, venceu CRT-23 Benevides por esse mesmo placar e perdeu para o Paysandu por 1 a 0.

Já o Batalhão passou por uma vitória de 2 a 0 sob re Interporto, outras duas desse mesmo placar sobre a União Araguainense, uma derrota de 3 a 1 para Tocantinópolis e uma vitória de 2 a 1 sobre a mesma equipe.

Remo x Batalhão: prováveis escalações

Remo: Sem informações.

Batalhão: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Remo x Batalhão

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 17h15