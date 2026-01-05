Leicester x West Brom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/01) pelo Championship

Leicester x West Bromwich disputam hoje, segunda-feira (05/01), a 26° rodada do Championship, a Segunda Divisão inglesa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio King Power, em Leicester, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leicester x West Brom ao vivo?

A partida​​ pode ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Leicester é o 14° colocado do EFL Championship e acumula 9 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 35 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o West Bromwich está em 18° lugar com 9 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Leicester x West Bromwich: prováveis escalações

Leicester: Stolarczyk; Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; James, Choudhury; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Ayew. Técnico: Marti Cifuentes.

West Brom: Wildsmith; Campbell, Phillips, Mepham, Styles; Diakite, Molumby; Johnston, Price, Grant; Heggebo. Técnico: Ryan Mason.

FICHA TÉCNICA

Leicester City x West Bromwich

EFL Championship

Local: Estádio King Power, em Leicester, Inglaterra

Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 17h