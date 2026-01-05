Leicester x West Brom: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/01) pelo Championship Leicester e West Brom jogam pelo Championship, a Segunda Divisão inglesa; veja onde assistir e o horário do jogo Thalles Leal 05.01.26 16h00 Leicester soma só 3 pontos a mais que o West Brom no Championship (X/ @LCFC) Leicester x West Bromwich disputam hoje, segunda-feira (05/01), a 26° rodada do Championship, a Segunda Divisão inglesa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio King Power, em Leicester, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leicester x West Brom ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Leicester é o 14° colocado do EFL Championship e acumula 9 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 35 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição. Já o West Bromwich está em 18° lugar com 9 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do campeonato. VEJA MAIS Nigéria x Moçambique: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/01) pela Copa Africana de Nações Nigéria e Moçambique jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Leicester x West Bromwich: prováveis escalações Leicester: Stolarczyk; Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; James, Choudhury; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Ayew. Técnico: Marti Cifuentes. West Brom: Wildsmith; Campbell, Phillips, Mepham, Styles; Diakite, Molumby; Johnston, Price, Grant; Heggebo. Técnico: Ryan Mason. FICHA TÉCNICA Leicester City x West Bromwich EFL Championship Local: Estádio King Power, em Leicester, Inglaterra Data/Horário: 05 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Leicester West Bromwich jogos de hoje EFL Championship COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 Copa São Paulo de Futebol Júnior Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Luverdense e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 18h31 Futebol Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição 06.01.26 17h52 Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Costa do Marfim e Burkina Faso jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53