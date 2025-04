Remo terá desfalque importante contra o Botafogo-SP na Série B, diz jornalista

O Remo visita o Botafogo-SP nesta quinta-feira (17), pela terceira rodada da Série B. Para o confronto, o Leão Azul não poderá contar com o volante Caio Vinícius. Conforme informações do jornalista Carlos Ferreira, colunista do O Liberal, o jogador não viajou com o elenco azulino para Ribeirão Preto, onde será realizado o jogo.

Ainda segundo o jornalista, a opção se deve a uma recomendação médica para prevenir lesões. Com isso, o volante segue em Belém realizando um tratamento preventivo.

O jogador tem sido bastante utilizado pelo treinador Daniel Paulista e foi titular da equipe azulina nas últimas partidas. Até o momento, são quatro jogos e um gol com o time.

Apesar do desfalque, o Remo deve contar com o retorno de Jaderson, que ficou de fora do duelo contra o América-MG por conta de uma lesão de grau 1 no bíceps femoral direito. O problema foi sofrido na partida contra a Ferroviária, ainda na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o zagueiro recém-contratado Luan Martins pode começar jogando no lugar de Pavani.

O duelo entre Botafogo-SP e Remo ocorre nesta quinta-feira (17), às 20h, no Estádio Santa Cruz. Se vencer, o Leão Azul pode entrar na zona de acesso. A partida terá transmissão em Lance a Lance no portal OLiberal.com.