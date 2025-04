Remo tenta manter invencibilidade na Série B contra o Botafogo-SP em Ribeirão Preto (SP)

O Remo entra em campo nesta quinta-feira (17), às 20h, contra o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Invicto na competição, o Leão Azul tenta somar pontos fora de casa e manter o bom momento, diante de um adversário que ainda não venceu no torneio.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o América-MG no Mangueirão, o time azulino tenta manter o embalo mesmo longe de Belém. Esta será a segunda tentativa de vitória como visitante na Série B. A delegação chegou a Ribeirão Preto apenas para o jogo, sem realizar treinos na cidade. Toda a preparação foi feita em Belém, com o último treino no Estádio Baenão — reaberto apenas para treinos recentemente após melhorias no gramado.

Opção

Uma das boas notícias para o técnico Daniel Paulista é o retorno do volante Jaderson. O jogador, que sofreu uma lesão grau 1 no bíceps femoral durante a partida contra a Ferroviária-SP, não atuou contra o América-MG, mas voltou a treinar com o grupo e participou normalmente da última atividade antes da viagem.

Vai estrear?

Outro que pode pintar em campo é o zagueiro Camutanga, recém-contratado junto ao Vitória-BA. Recuperado de uma lesão que o afastou por nove meses, o defensor está ansioso para estrear com a camisa azulina. Em entrevista coletiva, ele demonstrou confiança e disse estar preparado para entrar em campo.

“Venho de uma lesão há nove meses, fiz duas partidas, uma com 18 minutos e outra por 90 minutos. Me sinto preparado, conversei com o professor e estou aqui para ajudar, temos um grupo qualificado e independente se eu for jogar ou não, estou no processo com eles e se tiver que estrear vou respeitar a vontade do treinador. Estou bem e preparado para ajudar o Remo”, disse.

Na bronca

Do lado do Botafogo-SP, a pressão por um bom resultado é grande. Na única partida que disputou em casa até agora, empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, frustrando a torcida. Um novo tropeço pode acender o sinal de alerta no time comandado por Márcio Zanardi. O goleiro João Carlos comentou sobre a importância de vencer em casa.

“É um tema que discutimos bastante. O Márcio tem cobrado isso desde a intertemporada. Precisamos criar uma atmosfera forte aqui em Ribeirão Preto e fazer valer o fator casa”, destacou o atleta em entrevista ao GE Ribeirão Preto.

Agenda

Pantera e Leão Azul medem forças nesta quinta-feira (17), às 20h, com transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e cobertura da Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Local: Arena Nicnet – Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Botafoto-SP: João Carlos;Jeferson, Alisson Cassiano, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Edson, Jonathan Cafu, Wesley Dias e Leandro Maciel; Alexandre Jesus e Jefferson Nem. Técnico: Márcio Zanardi.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jaderson e Pedro Castro; Janderson, Pedro rocha e Felipe Vizeu. Técnico: Daniel Paulista.