Remo quer vitória para 'se limpar' com torcedor: 'Nunca nos largou'

Após 12 dias de treinamento intenso e sem jogos, o Remo está pronto para voltar a campo neste domingo (30) contra o Santa Rosa, pelas quartas de final do Parazão 2025, no Mangueirão. O jogo é eliminatório, quem vencer avança à semifinal, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis. A partida marcará a estreia de Daniel Paulista no comando azulino, e o time aposta no trabalho desenvolvido pelo novo treinador para buscar a classificação.

A paralisação do campeonato estadual por quase 15 dias, devido a denúncia de utilização irregular de atletas sem contrato profissional, serviu para que o elenco azulino assimilasse as ideias do novo comandante. Para o goleiro Marcelo Rangel, esse período foi essencial para ajustar detalhes e entender as ideias do novo professor.

"Deu pra aproveitar muito bem esse tempo, conhecer o novo treinador, um cara muito inteligente, vem passando muita coisa pra nós sobre seu sistema de jogo e temos procurado buscar fazer o que ele pede. Que agora a gente possa colocar o máximo possível do que foi trabalhado e pedido nesses 12 dias", afirmou Rangel.

Com o apoio incondicional da torcida azulina, que promete comparecer em peso ao estádio, o elenco azulino sabe da importância de um resultado positivo. Além do título, o time precisa apagar a imagem ruim que ficou após duas eliminações, na Copa Verde e na Copa do Brasil. O goleiro reforça a confiança na força das arquibancadas e na união entre equipe e torcedores.

"Estamos focados em dar uma resposta positiva para o nosso torcedor, que nunca largou a equipe em nenhum momento, está sempre presente no estádio independente do momento bom ou não. Nossa torcida sempre abraça e vem com a gente, então esperamos esse apoio novamente pra juntos conseguirmos nosso objetivo", disse o goleiro.

Apesar da pressão por um jogo decisivo, o Remo tem trabalhado para manter a concentração e evitar ansiedade. Rangel destaca a postura do elenco, que encara cada partida como uma final.

"Temos que pensar jogo a jogo, cada jogo é uma final, esse de domingo pelo campeonato estadual, objetivo grande que é a vaga à semifinal e consequentemente o título, mas é pensar jogo a jogo. Ansiedade não impera dentro do nosso elenco, mas sim o trabalho e o foco, vamos concentrar todas as forças nesse jogo de domingo", disse o jogador.