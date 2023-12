Remo procura atacante e cria da base Hélio Borges pode retornar ao Baenão; saiba detalhes

O Remo anunciou no último final de semana mais quatro atletas para a temporada 2024., porém, o elenco azulino ainda não está fechado. O clube ainda busca no mercado algumas peças para o ataque, principalmente jogadores que façam a função de ponta e quem está na mira do Leão Azul é o atleta Hélio Borges, cria da base do Remo e que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Ituano. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Magno Fernandes e confirmada por uma fonte interna do clube ao O Liberal.

VEJA MAIS

Hélio Borges está em negociações iniciais com a diretoria do Remo e poderá retornar ao Leão Azul. O jogador de 23 anos, iniciou a carreira no futsal do Remo e em seguida fez a transição para os gramados defendendo o clube azulino. O atacante paraense pertence ao Azulri-PR e estava emprestado ao Ituano-SP, onde esteve atuando nesta temporada. Pelo clube do interior paulista, Hélio realizou 35 partidas.

Hélio Borges foi importante na conquista do acesso do Leão em 2020 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

A equipe de O Liberal apurou que Hélio Borges pode não retornar ao Ituano para 2024. O jogador vem sendo sondado por outros clubes e também por equipes de fora do país, porém, o Remo entrou na negociação e pretende repatriar o atleta. No ano passado Hélio Borges foi sondado pelo Paysandu, mas as negociações não avançaram e o atleta acabou fechando com o Ituano. Caso retorne ao Leão Azul, será a terceira passagem de Hélio pelo clube paraense.

VEJA MAIS

Hélio Borges subiu para o profissional do Remo em 2019, após se destacar na base e ser emprestado ao Palmeiras-SP, onde conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro Sub-20, além do Paulistão da categoria, na companhia dos jogadores Patrick de Paula e Gabriel Menino.

Hélio Borges no Palmeiras (primeiro da esquerda para direita), comemorando o título Brasileiro Sub-20 (Fabio Menotti/Ag. Palmeiras/Divulgação)

O jogador retornou ao Remo em 2019, fez sete partidas, mas o Leão não conseguiu a classificação para a segunda fase da Série C. Já em 2020 Hélio Borges teve sequência com o técnico Paulo Bonamigo e conseguiu o acesso à Série B com a equipe que o revelou para o futebol. Ao final da temporada, o jogador foi para o Azuri-PR e rodou o país, atuando pelo Ceará-CE, Juventude-RS, além do Grêmio Novorizontino-SP e por último o Ituano.