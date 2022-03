Remo nega o retorno do atacante Lucas Tocantins para o Brasileiro Série C

O Remo busca novos atletas para a disputa do Brasileirão Série C e está de olho no futebol paulista. Nas redes sociais, o nome do atacante Lucas Tocantins, que atuou pelo clube na temporada passada, teve o nome especulado e parte da torcida pedia a volta do atleta, mas foi negado por uma fonte interna do clube azulino.

O jogador era um dos atletas que o Remo desejava manter para 2022, mas ele acabou deixando o Leão Azul e acertando com o Santo André-SP, para a disputa do Campeonato Paulista. A fonte azulina informou que Lucas Tocantins não foi procurado pelo Remo desde a sua saída e que não faz mais parte do projeto para o restante da temporada.

Lucas Tocantins, de 27 anos, é paraense da cidade de São Geraldo do Araguaia (PA). Atuou por vários clubes como Botafogo-SP, Maringá-PR, Athletico Paranaese, Cascavel-PR, Coritiba-PR e Chapecoense. Em 2021 foi contratado pelo Remo, realizou 39 partidas e marcou seis gols. No período em que esteve no Leão sofreu com contusões e passou boa parte da temporada no departamento médico.