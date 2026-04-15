Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol O Liberal 15.04.26 17h30 Leão segue melhorando o Nasp () O Remo tem intensificado os investimentos na área de saúde e performance com foco na prevenção e recuperação de lesões dos atletas. A criação do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) marcou uma mudança na estrutura do clube, com aquisições de novas tecnologias e processos de acompanhamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Dentro desse cenário, o departamento de fisioterapia ganhou protagonismo ao atuar de forma integrada com outros setores, ampliando o controle físico e o suporte aos jogadores ao longo da temporada. Equipe multidisciplinar na fisioterapia do Remo O setor é formado por cinco profissionais e coordenado por Marcus Silva. A equipe reúne especialistas que atuam em diferentes frentes do cuidado físico, o que permite um acompanhamento mais detalhado dos atletas Entre as áreas de atuação, estão: Eletrotermoterapia, com uso de recursos tecnológicos na recuperação; Mobilização articular, com aplicação de técnicas de osteopatia; Pilates, voltado ao ganho de flexibilidade e mobilidade. O trabalho conjunto dessas especialidades contribui para o desempenho esportivo e para a redução de riscos de lesões. VEJA MAIS Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real Executivo do Remo, Marcos Braz divulga vídeo de reformas no Baenão; veja Braz foi contratado no meio da temporada e tem como uma das principais missões a melhoria da estrutura azulina. Protocolo define atendimento desde o primeiro sintoma De acordo com Marcus Silva, o atendimento aos atletas segue um fluxo estruturado desde os primeiros sinais de desconforto. O objetivo é agir de forma rápida e precisa na identificação de possíveis lesões. “Hoje em dia, o atleta não fica só tratando a dor, ele trabalha em cima da dor. Temos um organograma de atendimento: ao sentir algo em campo, o primeiro contato é com o médico que presta assistência direta. Ele encaminha, ainda no mesmo dia ou em até 24 horas, para uma avaliação da fisiologia, onde utilizamos a termografia para identificar uma possível lesão e definir se o atleta será retirado do treino ou não. A partir disso, o processo segue de forma estruturada dentro do Nasp, garantindo precisão no diagnóstico e eficiência na recuperação. Caso a lesão seja confirmada, estabelecemos o tempo de reabilitação com avaliações periódicas do médico clínico, o ortopedista, que conduz toda a evolução do tratamento”, explicou. Clube projeta novos avanços tecnológicos O departamento segue em expansão e já prevê a incorporação de novos equipamentos. Entre as propostas está a aquisição de tecnologia que combina laser e ultrassom, além da utilização de terapia por ondas magnéticas. A expectativa é ampliar a capacidade de recuperação dos atletas e tornar os processos de reabilitação ainda mais eficientes dentro do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol nasp futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00