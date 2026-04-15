Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp

O Remo tem intensificado os investimentos na área de saúde e performance com foco na prevenção e recuperação de lesões dos atletas. A criação do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp) marcou uma mudança na estrutura do clube, com aquisições de novas tecnologias e processos de acompanhamento.

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Dentro desse cenário, o departamento de fisioterapia ganhou protagonismo ao atuar de forma integrada com outros setores, ampliando o controle físico e o suporte aos jogadores ao longo da temporada.

Equipe multidisciplinar na fisioterapia do Remo

O setor é formado por cinco profissionais e coordenado por Marcus Silva. A equipe reúne especialistas que atuam em diferentes frentes do cuidado físico, o que permite um acompanhamento mais detalhado dos atletas

Entre as áreas de atuação, estão:

Eletrotermoterapia, com uso de recursos tecnológicos na recuperação;

Mobilização articular, com aplicação de técnicas de osteopatia;

Pilates, voltado ao ganho de flexibilidade e mobilidade.

O trabalho conjunto dessas especialidades contribui para o desempenho esportivo e para a redução de riscos de lesões.

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Protocolo define atendimento desde o primeiro sintoma

De acordo com Marcus Silva, o atendimento aos atletas segue um fluxo estruturado desde os primeiros sinais de desconforto. O objetivo é agir de forma rápida e precisa na identificação de possíveis lesões.

“Hoje em dia, o atleta não fica só tratando a dor, ele trabalha em cima da dor. Temos um organograma de atendimento: ao sentir algo em campo, o primeiro contato é com o médico que presta assistência direta. Ele encaminha, ainda no mesmo dia ou em até 24 horas, para uma avaliação da fisiologia, onde utilizamos a termografia para identificar uma possível lesão e definir se o atleta será retirado do treino ou não. A partir disso, o processo segue de forma estruturada dentro do Nasp, garantindo precisão no diagnóstico e eficiência na recuperação. Caso a lesão seja confirmada, estabelecemos o tempo de reabilitação com avaliações periódicas do médico clínico, o ortopedista, que conduz toda a evolução do tratamento”, explicou.

Clube projeta novos avanços tecnológicos

O departamento segue em expansão e já prevê a incorporação de novos equipamentos. Entre as propostas está a aquisição de tecnologia que combina laser e ultrassom, além da utilização de terapia por ondas magnéticas. A expectativa é ampliar a capacidade de recuperação dos atletas e tornar os processos de reabilitação ainda mais eficientes dentro do clube.