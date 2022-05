Remo: Marlon revela 'cobrança' do elenco por gols sofridos e promete vitória sobre o Floresta

Cobrança. Essa tem sido a palavra da vez dentro do vestiário do Remo. Após a equipe sair na frente e levar a virada do Ypiranga na última rodada da Série C, o elenco tem se cobrado bastante em busca de mais regularidade na Terceirona. Pelo menos é o que afirmou o zagueiro e capitão Marlon, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (25).

A cobrança que ronda o elenco azulino tem caído mais sobre a defesa. Nas últimas 10 partidas na temporada, o Remo levou gol em todas, o que tem colocado em xeque o desempenho dos jogadores do setor. Apesar disso, Marlon disse que confia na qualidade do elenco e que a equipe espera por fim a essa incômoda sequência contra o Floresta no próximo domingo (29).

"[O excesso de gols] é uma coisa que estamos nos cobrando. Já nos cobramos no último pós-jogo e acho que cada um fez a sua própria cobrança, pra ficar mais atento. Sabemos que precisamos nos acertar atrás, porque na frente nossos companheiros têm conseguido marcar. Isso nos ajuda ainda mais a conseguir vitórias", avaliou o capitão.

Além disso, Marlon disse que "já esperava" um desempenho irregular da equipe no início da Série C. No entanto, o zagueiro ressaltou a necessidade da equipe de pontuar dentro de casa, para que a vaga na próxima fase não fique comprometida ao final do campeonato.

"A gente sabia que o início seria bem embolado, tanto que vemos agora que todo mundo tem chance. Mas a gente precisa continuar pontuando para se classificar. Todo jogo é difícil e a gente sabe que jogando dentro de casa precisamos nos impor. Os três pontos serão importantes para se classficar", avaliou.

O Remo enfrenta o Floresta pela 8ª rodada da Série C no estádio Baenão, em Belém, a partir das 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.