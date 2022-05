Remo inicia defesa do título do Parazão sub-20 com goleada sobre Esmac; vídeo

Na estreia pelo Campeonato Paraense sub-20, o Remo não tomou conhecimento da Esmac e goleou o adversário por 3 a 0. A partida foi disputada na manhã desta sexta-feira (20), no Campo 1 do CEJU. Os gols foram marcados por Pepê, Tiago Mafra - que já teve chances no elenco principal - e Rafael. O jogo foi válido pelo grupo B do torneio.

Gols

Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Primeiro, cruzamento da direita para Pepê empurrar para dentro, batendo o goleiro adversário e abrindo o placar. Depois, Tiago Mafra recebeu na área, driblou um defensor e chutou cruzado para ampliar. Por fim, Rafael, de pênalti sacramentou a goleada.

Defensor do título

O Remo é o atual campeão do torneio. Após eliminar o Castanhal nas semis, o Leão derrotou o Parauapebas na final, disputa no último mês de fevereiro. Após duas vitórias azulinas, o título ficou com o clube do Baenão, que venceu no placar agregado por 5 a 2. Agora, o Leão busca defender o título paraense.

Confira os resultados e jogos restantes desta primeira rodada

Grupo A

Ponte Preta 0x3 União Barbarense, sexta-feira (20), às 9h30, no Campo 2 do CEJU

Vila Rica x Cruz Azul, sexta-feira (20), às 15h30, no Campo 1 do CEJU

Grupo B

Esmac 0x3 Remo, sexta-feira (20), às 9h30, no Campo 1 do CEJU

Craques do Futuro x Sport Belém, sexta-feira (20), às 15h30, no Campo 2 do CEJU

Grupo C

Trabalhista x Pinheirense, sábado (21), às 9h30, no campo 2 do CEJU

Paraense x Tuna Luso, sábado (21), às 9h30, no CT do Paraense

Grupo D

Tapajós x Paysandu, sábado (21), às 9h, no Campo 1 do CEJU

Curumins x Terra Alta, domingo (22), às 9h30, no Campo do Pedreira

Grupo E

Sport Clube Brasil x Sacramento, domingo (22), às 15h30, no Campo 2 do CEJU

Comercial x São Francisco, domingo (22), às 15h30, no Campo 1 do CEJU

Grupo F

Capitão Poço x Castelo dos Sonhos, sábado (21), às 15h30, no Estádio Antônio Firmino Bento

Castanhal x Cabanos, domingo (22), às 15h30, no CT do Castanhal

Grupo G

Santa Maria x Paragominas, sábado (21), às 1h30, no Campo do Olaria

Meninos de Ouro x Capanema, domingo (22), às 16h, na Arena Verde

Grupo H

Águia x Carajás, no sábado (21), às 16h, no Estádio Zinho de Oliveira

Parauapebas x Itupiranga, sábado (21), às 16h, no Estádio Rosenão

Gavião Kykatejê x Sport Real, domingo (22), às 15h30, no Estádio Lúcio Antunes