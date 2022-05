Lateral que conquistou o acesso com o Remo e foi campeão com o Paysandu fecha com clube da Série D

O mercado da bola não para. O Marcílio Dias-SC, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, fechou a contratação do lateral esquerdo Mateus Müller, de 26 anos, que teve passagens pelo Remo e também pelo Paysandu. O jogador já foi anunciado e terá a companhia de jogadores velhos conhecidos do torcedor paraense.

Mateus Müller conquistou o acesso para a Série C com o Remo em 2015 e atuou em cinco jogos. Ele chegou ao Leão por empréstimo junto ao Palmeiras-SP. O jogador defendeu o Paysandu em 2018, foi campeão da Copa Verde e fez 27 partidas com a camisa bicolor.

O Marcílio Dias está no grupo 8 da Série D e ocupa a quinta posição com sete pontos. A equipe possui no elenco um paraense e outros três atletas que defenderam a dupla Re-Pa. Fazem parte da equipe o zagueiro Edimar, de 33 anos, que jogou pelo Paysandu em 2018 e realizou 33 partidas com a camisa bicolor, além de ter conquistado a Copa Verde. O meia Douglas Packer, que jogou no Remo nas temporadas 2019 e 2020, atuando em 23 jogos e marcando três gols e levantando a taça do Parazão em 2019.

Outro atleta que faz parte do clube catarinense é o meia Alessandro Lucas, paraense,24 anos, filho do ex-jogador da Tuna, Paysandu e Clube do Remo, Arinelson. Fechando o “bonde” dos jogadores que passaram pelo futebol paraense está o atacante Augusto, ex-Remo. Ele fez parte do elenco do acesso à Série B em 2020, atuou em 14 partidas e marcou um gol na competição pelo Leão diante do Paysandu, no clássico Re-Pa.