Remo: goleiro Vinícius tem celular furtado durante recepção dos torcedores no aeroporto

A delegação do Remo desembarcou na tarde de ontem (29), no aeroporto de Belém e foi recebida com festa pelos torcedores, após a classificação inédita para a segunda fase da Série C, depois de vencer o Manaus por 2 a 0, mas nem tudo foi alegria. Momentos antes da entrada dos atletas no ônibus do clube, o goleiro e vereador Vinícius percebeu que teve o celular furtado no meio da aglomeração causada pelos torcedores. A informação foi confirmada pela assessoria do clube.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Vinícius e um torcedor conversam sobre o sumiço do aparelho e o goleiro do Remo confirma que não achou o celular.

O Leão atualmente é o vice-líder do grupo A com 30 pontos e terá o último compromisso da primeira fase da Série C no sábado (5), às 19h, no Mangueirão, quando encara o Paysandu, no clássico “Rei da Amazônia”. A partida terá transmissão lance a lance com vídeos e fotos exclusivas pelo OLiberal.com.