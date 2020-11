Remo se classifica e perfil do clube em rede social desabafa: 'Flanelinha é o car****'

O Remo venceu o Manaus-AM na noite deste sábado (28), por 2 a 0, na Arena da Amazônia. Os gols foram marcados pelos atacantes Salatiel e Tcharlles. O perfil oficial do clube no Twitter aproveitou para desabafar. Após o Leão ser apelidado no ano passado pelos torcedores de rivais de 'flanelinha', depois do Papão ter tirado a vaga dos azulinos no último jogo, agora foi a vez do clube azulino responder:

CLASSIFICADOS!!! FLANELINHA É O CAR****!!!



O LEÃO VENCE O MANAUS E ESTÁ NA PRÓXIMA FASE DA SÉRIE C 2020!!



VAMOS JUNTOS RUMO AO ACESSO!!#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieC #MANxREM pic.twitter.com/8tE013KUod — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) November 29, 2020