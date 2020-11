ASSISTA: Remo volta a vencer fora de casa e garante classificação da dupla Re-Pa na Série C

Com a batata quente nas mãos, o Remo não vacilou. O time azulino venceu na visita ao Manaus-AM na noite de sábado (28), por 2 a 0, na Arena da Amazônia. Em partida válida pela 17ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Leão garantiu a classificação para o quadrangular de acesso à Segundona e assumiu a vice-liderança do grupo A, com 30 pontos.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Com os gols de Salatiel e Tcharlles, curiosamente, a vitória azulina também classificou matematicamente o Vila Nova-GO e o grande rival do Remo, o Paysandu. Aliás, pela última rodada desta fase inicial da Terceirona, Leão e Papão se encontram no próximo sábado (5), às 17h, no Estádio do Mangueirão.

ASSISTA AOS GOLS DO JOGO

SURPRESA

Antes mesmo da bola rolar, surpresa no 11 titular do time de Paulo Bonamigo. O meia Eduardo Ramos sentiu uma dor muscular na coxa direita e foi sacado da equipe e nem no banco ficou. Ao menos o treinador pôde contar com os retornos do meia-atacante Hélio e os atacantes Salatiel e Tcharlles. Outro detalhe que chamou atenção foi o volante Lucas Siqueira como capitão.

PRIMEIRO TEMPO

O Remo trabalhou a bola com mais intensidade no primeiro tempo de jogo e buscava achar espaços pelas laterais do Manaus-AM. Principal jogador da equipe, o meia Felipe Gedoz tinha a missão de fazer a bola chegar em Salatiel. Entretanto, a zaga dos mandantes obtinha sucesso e, com a bola, o Gavião era um pouco lento na circulação e pecava no último passe.

GOLS RELÂMPAGOS

Todos os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos cinco minutos, lance rápido. Ricardo Luz invadiu a área e cruzou. De letra, Salatiel marcou um golaço vencendo o Jonathan. Cinco minutos depois, pela direita, Tcharlles invadiu a área e bateu cruzado. Jonathan nem viu a 'cor da bola'. A pelota ainda bateu na trave antes de entrar.

ESPAÇOS, MAS SEM EFICÁCIA

Após os gols, como era de se esperar, o Manaus-AM buscou a todo o momento reviver na partida. Porém, ao se lançar para o ataque, abria espaços para o Leão tentar matar a partida, no entanto, o ataque azulino não conseguiu fazer o terceiro. Mas, nem foi preciso, pois a partida terminou em 2 a 0 para o Remo.

FICHA TÉCNICA

Manaus 0x2 Remo

17ª rodada da Série C

Local: Arena da Amazônia

Data e horário: sábado (28), às 19h

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Adenilson de Souza Barros (RO)

Quarto árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)

Gols: Salatiel (aos 5/2T) e Tcharlles (aos 8/2T)

Cartões amarelos: Renan, Tsunami e Luis Fernandes

Manaus: Gleibson; Edvan, Luís Fernando, Patrick, Tsunami (Rennan); Márcio Passos, Rafael Carrilho (Rossini) Janeudo, Gabriel Davis; Philip e Hamilton. Técnico: Luizinho Lopes.

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Mimica, Rafael Jansen, Marlon; Lucas Siqueira, Charles (Julio Rusch), Felipe Gedoz (Carlos Alberto); Hélio, Tcharlles (Ermel) e Salatiel. Técnico: Paulo Bonamigo.