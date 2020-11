Após classificação, torcedores recebem com festa delegação do Remo no aeroporto de Belém

O Remo desembarcou na tarde deste domingo em Belém e foi recebido com festa pelos torcedores. A comemoração ocorreu por causa da classificação antecipada para o quadrangular da Série C.

O time azulino venceu o Manaus por 2 a 0 no sábado. Agora, se prepara para o Re-Pa. A partida decide em qual posição Remo e Paysandu vão ficar dentro do G4 da Série C. O jogo será no sábado, às 17 horas, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.