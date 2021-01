Goleiro do Remo, Vinícius relembra defesa no Re-Pa e afirma: 'Vamos em busca do título'

Aos 36 anos e com passagem no Flamengo-RJ, o goleiro Vinícius, do Clube do Remo, vive um bom momento dentro de campo. O jogador é peça fundamental na equipe azulina que conquistou o acesso à Série B, mas o goleiro azulino não quer parar por aí e já foca no compromisso diante do Londrina-PR, no próximo sábado (16), às 17h, no Mangueirão.

Vinícius participou do programa “Liberal Notícias”, da Rádio Liberal, e falou um pouco da carreira, planos e da conquista do acesso azulino, que depois de 13 anos volta para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na sua quarta temporada vestindo a camisa azulina, Vinícius conquistou o carinho do torcedor remista e sabe das dificuldades que o clube terá pela frente, porém o pensamento do atleta é permanecer na equipe por pelo menos mais três anos, fechando assim o ciclo da atual diretoria à frente do clube e o dele como goleiro profissional.

“Meu desejo é de continuar vestindo, nunca exigi do clube mais do que fosse justo, do que o Remo pudesse oferecer, sempre com muita lealdade, uma via de mão dupla. Desde a chegada do Fábio Bentes, que sempre honrou seus compromissos dando esse retorno fora de campo e acredito que seja uma coisa sempre tranquila. Pretendo continua por mais três anos, o Fábio possui mais três anos de mandato e é uma parceria que vem dando certo e deixar esse clube na Série A”, disse.

DEFESA NO RE-PA

O clássico de domingo que terminou com a vitória azulina por 1 a 0, teve como protagonista mais uma vez o goleiro Vinícius, que relembrou a defesa feita em um lance em que o zagueiro Rafael Jansen quase marca gol contra. Para o camisa 1 do Leão foi a defesa mais difícil já feita.

“O campo estava molhado, a bola ficou mais rápida, ela foi muito em cima, graças a Deus pude reagir bem. Esse é um trabalho que realizamos bastante e que antigamente se chamava ‘reflexo’, mas hoje é velocidade e reação. Estava bem posicionado e concentrado para fazer a defesa”, contou.

Vinícius esteve nos estúdios da Rádio Liberal e bateu um papo super descontraído com o jornalista Abner Luiz (Igor Mota / OLiberal)

ÍDOLO

Unanimidade entre os torcedores azulinos, o goleiro Vinícius acredita que ainda não alcançou o status de ídolo no clube, mas sabe que o papel vem sendo desempenhado de maneira que agrada aos torcedores.

“Não me considero (ídolo), mas estamos construindo uma história bonita no clube, vamos construir um acesso para a Série A, mais títulos. A torcida me considera ídolo, estou trabalhando para conquistar mais ainda, pois tem uma palavra que não aceito no meu vocabulário é ‘acomodação’. Vamos trabalhar para conquistar o maior número de títulos no clube”, disse.

FAMÍLIA

O goleiro possui na família a força para se dedicar ao que realmente ama fazer, que é jogar futebol. O goleiro remista agradeceu à esposa e à filha por ter dado esse suporte na carreira.

“Minha fé em Deus e aminha base está aqui, minha esposa, minha filha. Fico feliz, pois ela (esposa) dar um apoio muito grande, para que eu exerça a minha profissão de forma tranquila, de focar somente em jogar futebol que é o que eu amo fazer”, falou.

MIRANDO O TÍTULO

Depois do tão sonhado acesso, o Remo vai em busca da vaga na final da Série C e tentar brigar pelo bicampeonato da competição.

“Temos a meta de ir para a final, depois brigar pelo título. Nosso um grupo muito competitivo, com um treinador muito exigente, que cobra bastante e que quer o título, isso nos dar mais confiança. Sábado é força máxima, já sem essa ansiedade da classificação, que vem desde a primeira fase. Vamos estar mais leves, tranquilos, mas a vontade é grade de buscar a vitória e ser campeão”, disse.

APOIO TORCIDA

A festa dos torcedores do Leão após a conquista do acesso parou Belém. A Avenida Visconde de Souza Franco (Doca0) ficou tomada pela torcida. O goleiro agradeceu e afirmou que o clube chega forte e que vai buscar o título

“O carinho que tenho pela torcida do Remo que é fantástica, isso motiva mais para que possamos sempre fazer o nossos melhor e vamos em busca do título. Retornamos à Série B, mas vamos trabalhar bastante para alcançar o título. Seria bom contra o Brusque, mas o mais importante é chegar à final”, finalizou.