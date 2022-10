Remo goleia São Francisco na estreia no Parazão Sub-17 e assume liderança do Grupo E

O Remo goleou na estreia da equipe no Campeonato Paraense Sub-17 de 2022. O clube azulino venceu o São Francisco, de Santarém, por 5 a 0, gols marcados por Bernardo (duas vezes), Libonati, Tico e Davizinho.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Com o resultado, o Leão volta a campo na semana que vem, no dia 13 de outubro, numa quinta-feira, contra o Curumins, às 9h. O local da partida, no entanto, ainda não está definido. As equipes esperam um posicionamento da Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre a questão.

Cenário

A vitória elástica diante da equipe de Santarém colocou o Remo na liderança do Grupo E. O Leão está empatado com o Trabalhista, com três pontos conquistados, mas leva vantagem sobre o adversário pelo saldo de gols. Na mesma rodada, o clube de Marituba venceu o Curumins por 3 a 0, no Estádio São Sebastião, em Mosqueiro.

VEJA MAIS

Competição

Ao todo, 29 equipes participam do Parazão Sub-17. Na primeira fase, os clubes estão divididos em sete grupos, que duelam entre si em jogos de ida e volta.

Os grupos A, B, C, D e E possuem equipes da Região Metropolitana de Belém, sendo quatro chaves com quatro integrantes e uma composta por cinco times. O Grupo F é da Região Nordeste e o Grupo G é da Região Sul, ambas com quatro equipes em cada.

Os classificados para as oitavas de final serão os dois melhores de cada grupo, com exceção do Grupo E, que classifica os três melhores. A última vaga para a segunda fase será para o terceiro melhor colocado entre todas as chaves, excluindo o Grupo E.

Os confrontos das oitavas e quartas de finais serão definidos através de sorteios. No mata-mata, em caso de empate na somatória dos jogos, a decisão será nos pênaltis.