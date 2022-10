Remo tem conversas avançadas para renovar com dois jogadores; saiba quem são

O Remo já está discutindo a renovação de contrato com alguns jogadores que disputaram a temporada de 2023 pelo clube. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, dois deles parecem ter conversas avançadas com o Leão: o lateral-esquerdo Leonan e o volante Anderson Uchôa.

Segundo a fonte, outras renovações devem ser anunciadas até dezembro, data de início da pré-temporada azulina. No entanto, cada vínculo prorrogado será avaliado de forma particular pela diretoria. Outras contratações, no entanto, só devem ocorrer com a chegada do novo executivo de futebol.

Os jogadores

Contratado em 2020, Uchôa tem sido titular absoluto do Remo nas duas últimas temporadas. Desde que chegou, participou de 80 partidas e marcou seis gols. Além disso, o jogador venceu com o Leão o Parazão de 2022 e a Copa Verde de 2021.

Já Leonan defendeu o clube paraense em 22 partidas nesta temporada e marcou três gols, inclusive o que garantiu o título do Parazão contra o Paysandu. O lateral também esteve na Portuguesa-RJ no início deste ano. Porém, não teve sequência no clube e, ainda em fevereiro, acertou com o Leão Azul.